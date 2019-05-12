Вс, 12.05.2019
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Они украли сердце парней сборной Латвии! Возлюбленные наших хоккеистов

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ФОТО: Instagram/TVNET kolāža

Как известно, в хоккей играют настоящие мужчины - холодные и расчетливые на льду, но горячие в сердце. Предлагаем взглянуть на девушек, которые покорили парней сборной Латвии по хоккею!  

Вратарь Элвис Мерзликин и его возлюбленная польского происхождения Александра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌇

A post shared by Elvis Merzlikins (@merzly) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🧩. . . . . . . . . #onequarterofabrain

A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on

Вратарь Кристерс Гудлевскис и его очаровательная супруга, "поющая близняшка" Анастасия Дроздович из дуэта Dvīnes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me. Short h-oo-man. He. Tall h-oo-man. Wow. 🐺 😻

A post shared by Anastasia (@anastasia.dvines) on

Нападающий Родриго Аболс и его возлюбленная Паула Приеде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proud of my girl 😍 #graduation

A post shared by Rodrigo Ābols (@abolsjr) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newest member in our family, Leo! 🦁

A post shared by Rodrigo Ābols (@abolsjr) on

Нападающий Микс Индрашис и его любимая Диана Друсейка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miks Indrasis (@miksindrasis) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ddruseika

A post shared by Miks Indrasis (@miksindrasis) on

Нападающий Гинтс Мейя и его жена Марта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gints Meija (@gintsmeija) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Līgo 2018 🌾🌾🌾

A post shared by Gints Meija (@gintsmeija) on

Нападающий Лаурис Дарзиньш и его жена Лелде

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My love of life, sorrow for you❤❤❤

A post shared by Lauris Dārziņš (@darzinslauris) on

Нападающий Рональд Кениньш и его дама сердца Кейтлин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My better half ❤️#4yearsandstillcounting #anniversary

A post shared by Ronalds Kenins (@ronaldskenins) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Had a great time in Tenerife and already on our way to Riga 🇱🇻

A post shared by Ronalds Kenins (@ronaldskenins) on

Нападающий Рудольф Балцерс и его девушка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IR and RB

A post shared by Rudolfs Balcers (@rudolfsbalcers) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viktigste delen av dagen vell☝️blir ikke bedre enn dette💜 @ingridrommetveitt

A post shared by Rudolfs Balcers (@rudolfsbalcers) on

Защитник Кристап Зиле и его подружка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All the best wishes to my birthday girl❤️😘

A post shared by Kristaps Roberts Zīle (@krzile) on

Защитник Ральф Фрейберг и супруга Катрина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When in Stockholm 🥰

A post shared by Ralfs Freibergs (@r.freibergs) on

Защитник Артурс Кулда и его подружка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summer in Jurmala ☀️#vārdadiena

A post shared by Arturs Kulda (@arturs.kulda) on

Защитник Эдгарс Сиксна и его возлюбленная Кристина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✨❤️

A post shared by 𝒦𝓇𝓎𝓂𝑜𝓋𝒶 𝒦𝓇𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶❤️ (@krymovakristina) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо милая моя, @krymovakristina за поддержку😊😘

A post shared by Edgars Siksna (@edgars_siksna) on

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