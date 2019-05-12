Они украли сердце парней сборной Латвии! Возлюбленные наших хоккеистов

Как известно, в хоккей играют настоящие мужчины - холодные и расчетливые на льду, но горячие в сердце. Предлагаем взглянуть на девушек, которые покорили парней сборной Латвии по хоккею!
Вратарь Элвис Мерзликин и его возлюбленная польского происхождения Александра
Вратарь Кристерс Гудлевскис и его очаровательная супруга, "поющая близняшка" Анастасия Дроздович из дуэта Dvīnes
Нападающий Родриго Аболс и его возлюбленная Паула Приеде
Нападающий Микс Индрашис и его любимая Диана Друсейка
Нападающий Гинтс Мейя и его жена Марта
Нападающий Лаурис Дарзиньш и его жена Лелде
Нападающий Рональд Кениньш и его дама сердца Кейтлин
Нападающий Рудольф Балцерс и его девушка
Защитник Кристап Зиле и его подружка
Защитник Ральф Фрейберг и супруга Катрина
Защитник Артурс Кулда и его подружка
Защитник Эдгарс Сиксна и его возлюбленная Кристина