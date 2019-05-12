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"Манчестер Сити" второй раз подряд стал чемпионом Англии

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Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро

ФОТО: TOBY MELVILLE/Reuters/Scanpix

В воскресенье, 12 мая, состоялся заключительный тур чемпионата Англии по футболу.

На титул чемпиона Англии до последнего тура претендовали два клуба - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Красные" в турнирной таблице отставали от "горожан" на одно очко, поэтому им нужно было побеждать в своём матче и надеяться, что подопечные Пепа Гвардиолы потеряют очки в матче с "Брайтоном".

С первой задачей подопечные Юргена Клоппа справились и обыграли "Вулверхэмптон" со счётом 2:0. Правда, "Сити" тоже выполнил свою задачу и одержал уверенную победу со счётом 4:1. 

"Манчестер Сити" в шестой раз в своей истории завоевал титул чемпиона Англии. Ранее "горожане" были лучшими в 1937, 1968, 2012, 2014 и 2018 годах.

Для Пепа Гвардиолы это уже 26-й трофей в карьере тренера, а также восьмая победа в чемпионатах страны. До этого он побеждал в чемпионате Испании, Германии и Англии. С "Сити" у испанцы два титула.

Что касается "Ливерпуля", то эта команда установила своеобразный рекорд. Впервые в чемпионате Англии команда, проигравшая за сезон всего один матч, не стала чемпионом. Единственное поражение "Ливерпуль" потерпел как раз от "Сити".

На третьей строчке расположился лондонский "Челси" (72 очка), а на четвёртом - "Тоттенхэм" (71 очко).

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