Швеция нанесла разгромное поражение Италии. Германия победила во второй раз

Дания - Германия 1:2

В первом периоде командам не удалось порадовать зрителей забитыми голами, а во втором игровом отрезке немцы отличились дважды. Авторами заброшенных шайб стали Маттиас Плахт и Фредерик Тиффельс.

В заключительном периоде Маттиас Бау сократил отставание в счёте до минимума, но на большее Данию не хватило.

Напомним, что в первом матче на ЧМ-2019 сборная Германии обыграла Великобританию (3:1), а Дания в серии буллитов Францию (5:4).

Видео: Лучшие моменты матча

Италия - Швеция 0:8

Сборная Италии потерпела второе разгромное поражение на чемпионате мира. Напомним, что в первом матче в воротах итальянской сборной побывало 9 шайб. Сегодня шведы забросили туда ещё 8.

Действующие чемпионы мира открыли счёт на 3-й минуте стараниями Антона Ландера. Во втором периоде Патрик Хёрнквист укрепил преимущество шведов.

Третий период выдался самым результативным, так как скандинавская сборная шесть раз огорчила соперника. Голами отметились Оскар Линдблом, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Хёрнквист (дубль) и дважды Ландер (хет-трик).