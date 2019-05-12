Сборная Латвии в равной борьбе уступила вице-чемпионам мира

В первом периоде команды продемонстрировали активный и быстрый хоккей. Неоднократно нашу сборную приходилось выручать вратарю Элвису Мерзликину. Правда, швейцарскому голкиперу Леонардо Дженони тоже хватало работы. На перерыв команды отправились при счёте 0:0.

Вторая двадцатиминутка также была насыщена на события, но в отличие от первой - здесь были голы. Счёт в матче открыли швейцарцы благодаря точному броску Грегори Гофмана. Сборная Латвии не долго думая провела атаку и быстро сравняла счёт - точным броском отметился Микс Индрашис, который получил передачу от Рудольфа Балцерса.

В конце второго периода Индрашис был удалён на 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой, а вскоре на скамейку штрафников отправился и капитан команды Лаурис Дарзиньш. Сборной Латвии пришлось доигрывать второй период в формате 3 на 5, но нам удалось сдержать натиск Швейцарии, хоть это было и непросто.

Во много благодаря Элвису Мерликину латвийской сборной удалось сохранить свои ворота на замке и отправиться отдыхать при ничейном счёте.

В середине третьего периода наша сборная владела подавляющим преимуществом и была очень близко к голу, но шайба либо летела мимо, либо спасал неудержимый Дженони. Вскоре темп игры начал падать и наши хоккеисты пропустили опасную атаку, которую завершил Нико Хишир.

Галерея: Латвия - Швейцария

До конца матча оставалось три с половиной минуты, терять было нечего и главный тренер сборной Латвии Боб Хартли решил заменить Мерзликина на шестого полевого игрока. К сожалению, это не принесло результата и вместо этого Симон Мозер отправил третью шайбу в наши ворота.

Очень обидное поражение, которого могло бы и не быть, если бы нам повезло чуть больше. Сборная Латвии свой следующий матч проведёт во вторник, 14 мая. Нашим третьм соперником на чемпионате мира станет сборная Италии, которая на этом турнире потерпела два разгромных поражения и ни разу не смогла забить.