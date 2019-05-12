Разбитое до крови лицо и порванная майка. Порзиньгис подрался в Лиепае
Латвийский профессиональный баскетболист Кристап Порзиньгис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" на неопределенное время прибыл отдохнуть в Латвию. Однако, его отдых в Лиепае закончился дракой.
В интернете "гуляет" видео, на котором заснята компания людей, среди которых и Кристап Порзиньгис с разбитым до крови лицом и в порванной майке.
На видеокадрах отчетливо видно, насколько рассержен баскетболист - он агрессивно оттолкнул стоящую напротив девушку и отправился дальше выяснять отношения.
Пока неясно, из-за чего начался конфликт, фразы на видео тоже сложно разобрать, но слышно, как один из толпы говорит другому, что "отправит его назад в Россию".
На место происшествия прибыла и полиция, которая попыталась унять баскетболиста.
Видео: Конфликт в Лиепае с участием Кристапа Порзиньгиса
Сам баскетболист пока никак не прокомментировал драку.
Напомним, 23-летний Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, которое произошло в феврале 2018 года. Представители латвийского баскетболиста все обвинения отрицают и подозревают пострадавшую девушку в вымогательстве денег.