Разбитое до крови лицо и порванная майка. Порзиньгис подрался в Лиепае

В интернете "гуляет" видео, на котором заснята компания людей, среди которых и Кристап Порзиньгис с разбитым до крови лицом и в порванной майке.

На видеокадрах отчетливо видно, насколько рассержен баскетболист - он агрессивно оттолкнул стоящую напротив девушку и отправился дальше выяснять отношения.

Пока неясно, из-за чего начался конфликт, фразы на видео тоже сложно разобрать, но слышно, как один из толпы говорит другому, что "отправит его назад в Россию".

На место происшествия прибыла и полиция, которая попыталась унять баскетболиста.

Видео: Конфликт в Лиепае с участием Кристапа Порзиньгиса

Сам баскетболист пока никак не прокомментировал драку.