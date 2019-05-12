Вс, 12.05.2019
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Разбитое до крови лицо и порванная майка. Порзиньгис подрался в Лиепае
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ФОТО: publicitātes

Латвийский профессиональный баскетболист Кристап Порзиньгис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" на неопределенное время прибыл отдохнуть в Латвию. Однако, его отдых в Лиепае закончился дракой.

В интернете "гуляет" видео, на котором заснята компания людей, среди которых и Кристап Порзиньгис с разбитым до крови лицом и в порванной майке.

На видеокадрах отчетливо видно, насколько рассержен баскетболист - он агрессивно оттолкнул стоящую напротив девушку и отправился дальше выяснять отношения. 

Пока неясно, из-за чего начался конфликт, фразы на видео тоже сложно разобрать, но слышно, как один из толпы говорит другому, что "отправит его назад в Россию".

На место происшествия прибыла и полиция, которая попыталась унять баскетболиста. 

Видео: Конфликт в Лиепае с участием Кристапа Порзиньгиса

Сам баскетболист пока никак не прокомментировал драку. 

Напомним, 23-летний Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, которое произошло в феврале 2018 года. Представители латвийского баскетболиста все обвинения отрицают и подозревают пострадавшую девушку в вымогательстве денег.

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