В президентских выборах в Литве приняли участие более 56% избирателей

В воскресенье на избирательные участки пришли 45,7% избирателей, еще 10,75% проголосовали досрочно. Пять лет назад в первом туре президентских выборов активность составила 52,2%.

В президенты баллотируется девять кандидатов. Если ни один из них не наберет более 50% голосов, то через две недели должен состояться второй тур - между двумя кандидатами, которые получили в первом туре больше всего голосов.

"Возможно, разница будет не очень большой, и интрига сохранится до самого конца подсчета голосов", – сказала политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Пятроните.

Сообщается, если Саулюс Сквярнялис не пройдет во второй тур президентских выборов, то в июле он намерен подать в отставку с поста премьера Литвы и больше не стремиться занять этот пост.

"Точно могу сказать, что если сегодня я или мы проиграем, если не пройдем во второй тур, я точно 12 июля подам заявление об отставке. Это последний день работы правительства, если я правильно помню сроки, и правительство уйдет в отставку", – заявил баллотирующийся в президенты премьер в своем штабе в воскресенье.

Журналистам он сказал, что это будет означать, что правительство вернет полномочия, а он не будет далее руководить Кабмином.

"Я свою позицию высказал: если окажусь третьим, или ниже, точно нет", – сказал он, отвечая на вопрос о том, не согласится ли он занять премьерский пост, если он вновь будет ему предложен.

С. Сквярнялис говорит, что подаст в отставку не сразу, а подождет до 12 июля, не желая создавать сумятицу, когда в течение двух месяцев пришлось бы работать временному правительству.

В свою очередь кандидат в президенты Литвы, философ и один из инициаторов "Саюдиса" Арвидас Юозайтис заявил, что, если "чудо позволит ему пройти во второй тур", и если он проиграет на выборах, то будет баллотироваться в парламент.

"Если чуда не будет, Литва не проснулась, значит, не пойду. Ничего страшного, будем надеяться, что Литва еще не умерла, поскольку во время поездок более 400 раз говорилось во всех районах, регионах, не по одному разу, поэтому практическая база есть, лишь люди очень затуманены, словно не видели перспектив", – сказал он BNS в воскресенье.

Он утверждает, что для успеха на президентских выборах ему не хватило средств.

"Конкуренты используют деньги, накопленные десятилетиями в банках или за счет налогоплательщиков. По сто тысяч сразу переводят из бюджета себе, поскольку бюджет поддерживает партии, а партии дают кандидатам. Я думаю, что этот закон вовсе следует перетрясти, в этом случае нет никакого равенства на президентских выборах", – сказал он.

Тем временем, большая активность жителей крупных городов в первом туре президентских выборов может быть благоприятна для кандидата консерваторов Ингриды Шимоните, сказали BNS политологи.