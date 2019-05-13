Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 13 по 19 мая 2019 года

Каждый человек может привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Кому-то для этого требуется чуть больше времени, кому-то - чуть меньше, но рано или поздно у каждого получается прийти к чему-то хорошему. Многие же просто расслабляются и плывут по течению, а перемены настигают их сами. Секрет счастья в том, чтобы управлять своей жизнь самостоятельно. И гороскоп от Василисы Володиной в этом плане - отличный помощник.

Овен

Овнам на этой неделе, возможно, придется встретиться с постоянными мелкими неурядицами. Их назойливость будет раздражать, но справиться с ними можно.

Полезно будет браться только за проверенные дела и ставить реальные задачи. Не нужно лезть на рожон, рисковать, влезать в авантюры.

Жизнелюбие для Овнов станет главным способом поднять настроение окружающим и получить их расположение. Не стоит бояться использовать все свои навыки в борьбе за внимание противоположного пола. Особо полезно это будет для тех, кто находится в поисках второй половинки.

Телец

У Тельцов могут начаться финансовые проблемы в первые два дня недели. Настроение звезд и планет будет деструктивным, поэтому придется принимать решения быстро. Полезно укреплять творческие способности, эмоциональную и физическую выносливость. Домашняя энергетика будет благоприятной для всех, а не только для тех Тельцов, которые работают дома.

В целом неделя окажется весьма продуктивной. Даже в любви можно будет преуспеть, хотя отдать приоритет стоит деловой сфере.

Но это только начиная со среды, когда планеты станут активными и позитивными. Словом, Тельцам с 13 по 19 мая повезет во всем, так что времени на отдых почти не останется. Но и запас сил увеличится.

Близнецы

Близнецам в ближайшие семь дней желательно быть как можно более осторожными в общении с незнакомыми людьми. Советы экстрасенсов помогут представителям данного знака Зодиака научиться разбираться в людях. что станет очень полезным навыком, так как на этой неделе каждый будет считать своим долгом ухватиться за кусочек пирога пожирнее.

Звезды сейчас выстроены таким образом, что перекладывание ответственности на чужие плечи может стать лебединой песней успеха Близнецов в деловой сфере и в работе.

С 15 по 18 мая наступит период, когда нужно как можно больше времени проводить в делах, в активности и движении. Отдых полезен будет лишь в воскресенье, когда звезды успокоятся.

Рак

Раки являются одними из самых романтичных и любящих знаков Зодиака. Им нужно общаться с такими же людьми, быть к ним как можно ближе. Любовь всегда порождает любовь, дарит хорошее настроение и удачу во всех новых начинаниях. Хорошее влияние на окружающих людей поможет Ракам перейти на новый уровень отношений делового и любовного характера. В середине мая безраздельно правит позитивная энергетика.