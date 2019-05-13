Пн, 13.05.2019
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Попка-орех и ребра анорексички: фото Бузовой в бикини взбудоражили Сеть
Диагноз на лицо?

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ФОТО: скриншот instagram.com/buzova86

На днях популярная российская телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова приехала с концертом в Самару. Перед выступлением звезда успела насладиться солнцем на природе и опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых позирует в купальнике.

Поклонников теледивы эти кадры больше напугали, чем порадовали. На взгляд большинства фанатов, Ольга выглядит на них слишком худой и изможденной.

Даже аппетитная упругая попка Бузовой не смогла отвлечь внимание пользователей Сети от ее торчащих ребер, которые многих натолкнули на мысль о том, что она в двух шагах от анорексии.

"Больно худая, накормить охота", "Оля, куда худеешь? Ребра видны. Скелет просто! Кроме попы, смотреть страшно", "Боже, Оля, одни косточки... Ты хоть что-то кушаешь?",

"Ну ребра... это уже перебор!", "Очень рахитична, некрасиво. Оля, надо тебя откормить", - пишут встревоженные комментаторы.

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Кайф 🤤🤤🤤

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