Попка-орех и ребра анорексички: фото Бузовой в бикини взбудоражили Сеть
На днях популярная российская телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова приехала с концертом в Самару. Перед выступлением звезда успела насладиться солнцем на природе и опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых позирует в купальнике.
Поклонников теледивы эти кадры больше напугали, чем порадовали. На взгляд большинства фанатов, Ольга выглядит на них слишком худой и изможденной.
Даже аппетитная упругая попка Бузовой не смогла отвлечь внимание пользователей Сети от ее торчащих ребер, которые многих натолкнули на мысль о том, что она в двух шагах от анорексии.
"Больно худая, накормить охота", "Оля, куда худеешь? Ребра видны. Скелет просто! Кроме попы, смотреть страшно", "Боже, Оля, одни косточки... Ты хоть что-то кушаешь?",
"Ну ребра... это уже перебор!", "Очень рахитична, некрасиво. Оля, надо тебя откормить", - пишут встревоженные комментаторы.