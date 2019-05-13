Попка-орех и ребра анорексички: фото Бузовой в бикини взбудоражили Сеть

На днях популярная российская телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова приехала с концертом в Самару. Перед выступлением звезда успела насладиться солнцем на природе и опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых позирует в купальнике.