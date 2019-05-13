Пн, 13.05.2019
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Разгром Великобритании и первая победа Канады

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Картер Харт

ФОТО: AFP/SCANPIX

Параллельно матчу Латвии и Швейцарии проходила встреча Канады и Великобритании, которая закончилась разгромом последних - 8:0 (2:0, 3:0, 3:0).

В первом периоде Мэтью Жозеф и Энтони Манта по разу огорчили голкипера британцев. Во втором игровом отрезке Кайл Туррис, Дилан Строум и Данте Фаббро забросили в ворота европейской команды ещё три шайбы.

Заключительный период существенно не отличался от предыдущих двух. Туррис, Шон Кутюрье и Манта забросили ещё по шайбе и принесли "кленовым листьям" уверенную и первую победу на чемпионате мира.

Напомним, что в первом матче на турнире канадцы проиграли финнам со счётом 1:3, а сборная Великобритании уступила с тем же счётом Германии. 

Видео: Лучшие моменты матча

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