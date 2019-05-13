Помпео отменил визит в Москву, чтобы поехать в Брюссель

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник прибыл в Брюссель, чтобы обсудить несколько "неотложных вопросов", в том числе отношения с Ираном, сообщает AFP.
Таким образом, предусмотренный в понеделньик визит Помпео в Москву отменен.
Однако Помпео встретится с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
На прошлой неделе Иран сообщил о частичном отказе от обязательств, данных в связи с заключенным в 2015 году ядерном договоре. США из этого договора вышли в прошлом году.
Ранее Помпео в последний момент отменил визиты в Германию и Гренландию, чтобы решить связанные с Ираном "неотложные вопросы".