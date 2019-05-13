9 мая в Риге был пойман извращенец. Второй раз за неделю

Позднее на другой стороне Даугавы на автобусной остановке полицейские заметили соответствующего описанию мужчину. Стражи порядка его сразу же узнали, так как неделю назад был получен похожий вызов на Бастионную горку, где жители сообщали об идентичных действиях.

Заметив стражей порядка, мужчина сел в стоящий на остановке автобус. Полицейские транспортное средство остановили, а мужчину попросили выйти. На вопрос, почему опять была получена информация о самоудовлетворении в публичном месте, он ответил, что ничего плохого, по его мнению, не делал. Возможный нарушитель был задержан и доставлен в Госполиции.