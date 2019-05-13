9 мая в Риге был пойман извращенец. Второй раз за неделю

9 мая в 22:45 муниципальная полиции Риги получила информацию о мужчине в спортивном костюме, который самоудовлетворялся в парке на Эспланаде, глядя на женщин. В парк был направлен ближайший патруль. Стражи порядка на месте происшествия мужчину не нашли, однако выяснили, что он ушел на ближайшую остановку общественного транспорта, где сел в автобус 37 маршрута.
Позднее на другой стороне Даугавы на автобусной остановке полицейские заметили соответствующего описанию мужчину. Стражи порядка его сразу же узнали, так как неделю назад был получен похожий вызов на Бастионную горку, где жители сообщали об идентичных действиях.
Заметив стражей порядка, мужчина сел в стоящий на остановке автобус. Полицейские транспортное средство остановили, а мужчину попросили выйти. На вопрос, почему опять была получена информация о самоудовлетворении в публичном месте, он ответил, что ничего плохого, по его мнению, не делал. Возможный нарушитель был задержан и доставлен в Госполиции.
Нужно добавить, что муниципальная полиция Риги получила письма и от других рижан, которые заметили подходящего под описание мужчину, совершающего такие же действия в других районах Риги.