RTAB: в ходе ревизии Госконтроля ощущалось политическое давление

Госконтроль (ГК) имеет право на проведение ревизий, однако во время аудита в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB) работников бюро не покидало ощущение, что работники Госконтроля пришли в бюро уже с готовым негативным и, возможно, политически мотивированным мнением о работе RTAB, заявило бюро.
Хотя ревизия длилась примерно год, сотрудники ГК, вероятно, так и не поняли, как работает современный маркетинг для содействия туризма и каково место RTAB в общей экосистеме туризма, потому что контролеры сомневались в нужности существования бюро как такового, заявили в RTAB. "У нас есть право ожидать профессионального понимания ревизорами области, в которой выполняется ревизия", - говорится в заявлении.
RTAB отмечает, что совместные структуры самоуправлений и туристической индустрии существуют во многих городах мира, и Рига не уникальна.
Ревизоров не убедили данные о том, что с 2009 года, когда на пике экономического кризиса было учреждено RTAB и бренд "Live Riga", количество туристов в столице многократно возросло - с 0,7 млн евро до 3,5 млн евро в 2018 году.
С точки зрения RTAB, ГК не пытался усмотреть и отрицал корреляцию между целенаправленной деятельностью RTAB и убедительными показателями прироста туризма.
Как сообщалось, по мнению Госконтроля, Рижское самоуправление в течение трех лет через общества и фонды бесхозяйственно истратило более 20 млн евро денег рижан. Главное внимание ревизоры уделили двум структурам Рижской думы - RTAB и "Riga.lv".