RTAB: в ходе ревизии Госконтроля ощущалось политическое давление

Хотя ревизия длилась примерно год, сотрудники ГК, вероятно, так и не поняли, как работает современный маркетинг для содействия туризма и каково место RTAB в общей экосистеме туризма, потому что контролеры сомневались в нужности существования бюро как такового, заявили в RTAB. "У нас есть право ожидать профессионального понимания ревизорами области, в которой выполняется ревизия", - говорится в заявлении.

RTAB отмечает, что совместные структуры самоуправлений и туристической индустрии существуют во многих городах мира, и Рига не уникальна.

Ревизоров не убедили данные о том, что с 2009 года, когда на пике экономического кризиса было учреждено RTAB и бренд "Live Riga", количество туристов в столице многократно возросло - с 0,7 млн евро до 3,5 млн евро в 2018 году.

С точки зрения RTAB, ГК не пытался усмотреть и отрицал корреляцию между целенаправленной деятельностью RTAB и убедительными показателями прироста туризма.