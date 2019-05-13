Тайная сторона трагедии: пять малоизвестных фактов о Чернобыле

Ядерная катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла более 30 лет назад - в 1986 году. В то время как большая часть общества знакома с основными фактами о трагедии, отдельные интересные детали известны лишь некоторым людям. Издание Live Science опубликовало список из пяти фактов о Чернобыле, которых вы могли не знать.
Сходство с Хиросимой
В момент взрыва, который полностью разрушил реактор Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, вблизи электростанции находилось около 30 000 человек. Те, кто подвергся воздействию радиации, в среднем получил радиационную дозу в 45 зивертов. В 1945 году жители Хиросимы подверглись облучению аналогичной мощности.
Несмотря на то, что 45 зивертов не являются достаточной дозой радиации для развития у человека так называемой лучевой болезни, которая проявляется в случае получения дозы в примерно 200 зивертов, риск возникновения онкологических заболеваний увеличивается на 1,8%.
Самый крупный ущерб был нанесен в первые недели после взрыва
Взрыв ядерного реактора был огромным, однако самый крупный ущерб, нанесенный радиацией, можно было наблюдать в течение первых нескольких недель после трагедии. Радиация похожа на шрапнель осколочный гранаты, которая в момент эксплозии вылетает из центра взрыва. Уже через 15 минут после взрыва степень радиации снизилась до одной четверти от своего первоначального уровня, а через день степень радиации составила лишь пятнадцатую часть от первоначального уровня. В свою очередь через три месяца после взрыва уровень радиации упал до 1% от первоначального.
"Правда, радиация там есть до сих пор. Ее большая часть буквально испарилась в воздухе и только та часть радиации, которая осталась ближе к земле, повлияла на людей и других живых существ", - написал Ричард Мюллер в своей книге Physics for Future Presidents: The Science Behind the Headlines.
В катастрофе погибли десятки пожарных
Во время взрыва не только выделилось существенное количество радиации, но и разразился огромный пожар. Спасатели, которые боролись с огнем, были подвержены большим дозам радиации, в результате чего десятки из них умерли во время тушения пожара. Эти пожарные подверглись воздействию примерно десяти квадриллионов гамма-лучей. Гамма-лучи — это электромагнитные волны, с длиной волны меньше, чем у рентгеновских лучей, но с большей пропускной способностью. В одном зиверте сконцентрированы около 10 миллионов гамма-лучей.
У Чернобыльской АЭС не было герметичной оболочки
В Чернобыле не была предпринята значимая мера безопасности — в городе не было так называемой герметичной оболочки, которая представляет собой изолированную, газонепроницаемую структуру, окружающую ядерный реактор. Такая "скорлупа" имеет форму купола и обычно состоит из железобетона. Гермозона предусмотрена для того, чтобы в атмосферу не попали радиоактивные выбросы. Если бы Чернобыльская АЭС имела герметичную оболочку, теоретически в результате взрыва могло не быть пострадавших.
В наши дни в Чернобыле хозяйствуют дикие звери
После взрыва на территории Чернобыля была проведена эвакуация жителей и в городе стала главенствовать природа. Численность популяции оленей, косуль и кабанов в Чернобыле почти соразмерна их численности в заповедниках, не тронутых человеком. Особенно хорошо дела идут у волков, где их в семь раз больше, чем в ближайших резервациях.
Однако это еще не значит, что радиация действует на пользу дикой природе. Большая численность животной популяции объясняется лишь тем, что этой территории избегает человек, который представляет собой намного большую угрозу для окружающей среды, чем радиация.