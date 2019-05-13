Тайная сторона трагедии: пять малоизвестных фактов о Чернобыле

Сходство с Хиросимой

В момент взрыва, который полностью разрушил реактор Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, вблизи электростанции находилось около 30 000 человек. Те, кто подвергся воздействию радиации, в среднем получил радиационную дозу в 45 зивертов. В 1945 году жители Хиросимы подверглись облучению аналогичной мощности.

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Несмотря на то, что 45 зивертов не являются достаточной дозой радиации для развития у человека так называемой лучевой болезни, которая проявляется в случае получения дозы в примерно 200 зивертов, риск возникновения онкологических заболеваний увеличивается на 1,8%.

Самый крупный ущерб был нанесен в первые недели после взрыва

Взрыв ядерного реактора был огромным, однако самый крупный ущерб, нанесенный радиацией, можно было наблюдать в течение первых нескольких недель после трагедии. Радиация похожа на шрапнель осколочный гранаты, которая в момент эксплозии вылетает из центра взрыва. Уже через 15 минут после взрыва степень радиации снизилась до одной четверти от своего первоначального уровня, а через день степень радиации составила лишь пятнадцатую часть от первоначального уровня. В свою очередь через три месяца после взрыва уровень радиации упал до 1% от первоначального.

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"Правда, радиация там есть до сих пор. Ее большая часть буквально испарилась в воздухе и только та часть радиации, которая осталась ближе к земле, повлияла на людей и других живых существ", - написал Ричард Мюллер в своей книге Physics for Future Presidents: The Science Behind the Headlines.

В катастрофе погибли десятки пожарных

Во время взрыва не только выделилось существенное количество радиации, но и разразился огромный пожар. Спасатели, которые боролись с огнем, были подвержены большим дозам радиации, в результате чего десятки из них умерли во время тушения пожара. Эти пожарные подверглись воздействию примерно десяти квадриллионов гамма-лучей. Гамма-лучи — это электромагнитные волны, с длиной волны меньше, чем у рентгеновских лучей, но с большей пропускной способностью. В одном зиверте сконцентрированы около 10 миллионов гамма-лучей.

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У Чернобыльской АЭС не было герметичной оболочки

В Чернобыле не была предпринята значимая мера безопасности — в городе не было так называемой герметичной оболочки, которая представляет собой изолированную, газонепроницаемую структуру, окружающую ядерный реактор. Такая "скорлупа" имеет форму купола и обычно состоит из железобетона. Гермозона предусмотрена для того, чтобы в атмосферу не попали радиоактивные выбросы. Если бы Чернобыльская АЭС имела герметичную оболочку, теоретически в результате взрыва могло не быть пострадавших.

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В наши дни в Чернобыле хозяйствуют дикие звери

После взрыва на территории Чернобыля была проведена эвакуация жителей и в городе стала главенствовать природа. Численность популяции оленей, косуль и кабанов в Чернобыле почти соразмерна их численности в заповедниках, не тронутых человеком. Особенно хорошо дела идут у волков, где их в семь раз больше, чем в ближайших резервациях.

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