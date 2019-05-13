Пн, 13.05.2019
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В Германии в гостинице нашли тела трех застреленных из лука человек

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Гостиница, в которой были обнаружены застреленные из лука люди

ФОТО: FP

Полиция Германии расследует смерть трех человек в одной из гостиниц Баварии. Тела пожилого мужчины и женщин в возрасте 30 и 33 лет были найдены в одной комнате с двумя луками, сообщает ВВС.

Трупы трех человек и оружие обнаружил в номере персонал гостиницы.

Гостиница находится недалеко от границы Германии с Австрией.

Пока что неизвестно, были ли погибшие знакомы между собой. Все трое являлись гражданами Германии.

У полиции нет доказательств, что к смерти людей причастен еще какой-то человек, сообщает DPA.

Некий гость, проживавший к гостинице недолгое время, газете Passauer Neue Presse рассказал, что инцидент произошел "совсем тихой ночью".

Руководитель гостиницы отметил, что все трое гостей планировали остаться на три ночи, однако не заказывали завтрак.

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