В Германии в гостинице нашли тела трех застреленных из лука человек

Гостиница, в которой были обнаружены застреленные из лука люди

Полиция Германии расследует смерть трех человек в одной из гостиниц Баварии. Тела пожилого мужчины и женщин в возрасте 30 и 33 лет были найдены в одной комнате с двумя луками, сообщает ВВС.