RUS TVNETНовостиОбществоТрансляция: Рижская дума комментирует результаты ревизии ГосконтроляТрансляция: Рижская дума комментирует результаты ревизии ГосконтроляРусский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии13 мая 2019, 13:31Вадим БаранникФОТО: Ieva Leiniša/LETA13 мая в 13:30 начался пресс-брифинг в Рижской думе по поводу ревизии Госконтроля. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариирижская дума