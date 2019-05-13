ЧМ-2019 в цифрах: Латвийские хоккеисты среди лучших на турнире

Лучшим снайпером чемпионата мира по хоккею является 18-летний финн Каапо Какко, который в двух матчах забросил 5 шайб.

Его ближайший преследователь - россиянин Евгений Дадонов (4 шайбы). Ещё у пятерых игроков в активе по три заброшенные шайбы.

В сборной Латвии есть шесть игроков, которые успели отличиться на чемпионате по разу - Рудольф Балцерс, Родриго Аболс, Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш, Роналдс Кениньш и Микс Индрашис.

Больше всех голов:

Каапо Какко (Финляндия) - 5

Евгений Дадонов (Россия) - 4

Алекс Дебринкэт (США) - 3

Кевин Фиала (Швейцария) - 3

Михаэл Фролик (Чехия) - 3

Патрик Хернквист (Швеция) - 3

Антон Ландер (Швеция) - 3

Если суммировать количество голов и результативных передач, то на турнире есть шесть игроков, которые в двух матчах набрали 5 очков. Среди этих хоккеистов находится нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс.

Гол+пас:

Каапо Какко (Финляндия) - 5 очков (5+0)

Филип Гронек (Чехия) - 5 очков (2+3)

Доминик Кубалик (Чехия) - 5 очков (2+3)

Никита Кучеров - 5 очков (2+3)

Энтони Манта (Канада) - 5 очков (2+3)

Рудоль Балцерс - 5 очков (1+4)

Балцерс является лидером по результативным передачам. Столько же голевых передач у чешского хоккеиста Якуба Ворачека, но он не забивал голов.

Теодор Блюгер ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Другой латвийский хоккеист Теодор Блюгер, является одним из лучших игроков на вбрасываниях. Он победил на 40 из 55 вбрасываний. С показателем 72,73% латвийский игрок занимает второе место, а лидером является швед Антон Ландер - 76,92%.

Стоит отметить, что Блюгер является лидером по выигранным вбрасываниям. На его счету 40 вбрасываний, а его ближайшим преследователем является Ларс Эллер из Дании, который выиграл 35 из 55 вбрасываний.

Что касается наших вратарей, то они пока не входят в число лучших на турнире, потому что на чемпионате есть несколько голкиперов, которые провели "сухие" матчи.

Кристерс Гудлевскис в матче с Австрией отразил 16 из 18 бросков (88,9%), пропустив две шайбы. В свою очередь Элвис Мерзликин, в матче против Швейцарии отразил 34 броска (94,44%), пропустив две шайбы.