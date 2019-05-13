ЧМ-2019 в цифрах: Латвийские хоккеисты среди лучших на турнире

На чемпионате мира по хоккею состоялись уже три игровых дня. Все 16 сборных, представленных на турнире, провели по два матча. Среди лучших хоккеистов на турнире есть и игроки сборной Латвии.
Лучшим снайпером чемпионата мира по хоккею является 18-летний финн Каапо Какко, который в двух матчах забросил 5 шайб.
Его ближайший преследователь - россиянин Евгений Дадонов (4 шайбы). Ещё у пятерых игроков в активе по три заброшенные шайбы.
В сборной Латвии есть шесть игроков, которые успели отличиться на чемпионате по разу - Рудольф Балцерс, Родриго Аболс, Гинтс Мейя, Лаурис Дарзиньш, Роналдс Кениньш и Микс Индрашис.
Больше всех голов:
- Каапо Какко (Финляндия) - 5
- Евгений Дадонов (Россия) - 4
- Алекс Дебринкэт (США) - 3
- Кевин Фиала (Швейцария) - 3
- Михаэл Фролик (Чехия) - 3
- Патрик Хернквист (Швеция) - 3
- Антон Ландер (Швеция) - 3
Если суммировать количество голов и результативных передач, то на турнире есть шесть игроков, которые в двух матчах набрали 5 очков. Среди этих хоккеистов находится нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс.
Гол+пас:
- Каапо Какко (Финляндия) - 5 очков (5+0)
- Филип Гронек (Чехия) - 5 очков (2+3)
- Доминик Кубалик (Чехия) - 5 очков (2+3)
- Никита Кучеров - 5 очков (2+3)
- Энтони Манта (Канада) - 5 очков (2+3)
- Рудоль Балцерс - 5 очков (1+4)
Балцерс является лидером по результативным передачам. Столько же голевых передач у чешского хоккеиста Якуба Ворачека, но он не забивал голов.
Другой латвийский хоккеист Теодор Блюгер, является одним из лучших игроков на вбрасываниях. Он победил на 40 из 55 вбрасываний. С показателем 72,73% латвийский игрок занимает второе место, а лидером является швед Антон Ландер - 76,92%.
Стоит отметить, что Блюгер является лидером по выигранным вбрасываниям. На его счету 40 вбрасываний, а его ближайшим преследователем является Ларс Эллер из Дании, который выиграл 35 из 55 вбрасываний.
Что касается наших вратарей, то они пока не входят в число лучших на турнире, потому что на чемпионате есть несколько голкиперов, которые провели "сухие" матчи.
Кристерс Гудлевскис в матче с Австрией отразил 16 из 18 бросков (88,9%), пропустив две шайбы. В свою очередь Элвис Мерзликин, в матче против Швейцарии отразил 34 броска (94,44%), пропустив две шайбы.
Напомним, что сборная Швейцарии одержала победу со счётом 3:1, но в момент третьего гола Мерзликин был заменен на шестого полевого игрока. Именно поэтому в статистике не учитывается третья пропущенная шайба.