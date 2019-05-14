Состояние советских многоэтажек: стоит ли поднимать панику?
В Риге и в Латвии серийное строительство жилого фонда активно велось в советский период. У таких домов нормативный период использования истекает в ближайшие годы. Министерство экономики Латвии в этом году планирует провести проверку домов 464 серии (в народе их называют литовками). Как отмечает представитель отрасли, член правления строительной компании Baltic Investment Group Лев Голанд, паниковать не следует, но техническая проверка нужна, и не только домам советского периода.
Во времена Советского Союза в Латвии была решена важная и очень масштабная задача – обеспечить отдельным жильем большое число семей и в очень короткие сроки. Чтобы достичь поставленных целей, рассказывает Лев Голанд, использовали по тем временами самый передовой метод строительства – панельный. Дома 464-й серии в Латвии стали строить с начала 1960-х годов. На сегодняшний день им уже 50 и более лет. Это немалый срок, тем более если учесть, что дома эти видели не одно поколение жильцов, на техническую пригодность их не проверяли ни разу и капитальных ремонтов не проводили.
Как говорит Лев Голанд, в советские времена строили очень надежно, материалы были качественные, расчеты велись скрупулезно, но ничто не вечно.
Все рано или поздно приходит в негодность, и к тому же устаревает морально. Например, исторический центр Риги, застроенный в начале 20-ого века, без реновации малопригоден для жилья.
"Мы недавно провели полную реновацию здания постройки 1913 года и во время оценки объема работ выявили множество скрытых дефектов. Например, дом изначально имел печное отопление и, вскрыв полы, мы обнаружили места, где были некритичные локальные пожары – пришлось многие балки перекрытия просто поменять. Или трубы канализации и водопровода, тогда использовались стальные трубы, они ржавеют и их тоже меняли на современные, которые надежнее и из более долговечных материалов", - говорит Лев Голанд.
Так и со зданиями периода советской застройки, продолжает специалист, они построены хорошо, согласно стандартам и технически возможным решениям того времени.
Есть и своя специфика у этих зданий – железобетонные панели конструкции очень надежны, но перекрытия, крыша и окна – такие, какие позволяли технологии того времени. К тому же в Советском Союзе не сильно беспокоились об энергоэффективности и здания особо не утепляли – энергоресурсы были дешевые и на них не экономили.
Прогресс в строительстве за последние 50 настолько ушел вперед, что сегодня многое следует менять, рассказывает Лев Голанд. Например, сейчас издержки на отопление очень высокие и нужно менять систему отопления и решать вопрос утепления крыши, гидроизоляции межпанельных швов, утепления фасада здания и замены окон. Проведение этих работ стоит денег, но и позволит снизить счета за отопление и повысить комфорт проживания. Старые стальные трубы водопровода и канализации – нужно менять, чтобы не было протечек и чтобы не потреблять воду с ржавчиной.
Относительно необходимой экспертизы, Лев Голанд подчеркнул, что проверить помимо гидроизоляции необходимо и перекрытия – за многие годы эксплуатации в домах были и протечки в ванных и кухнях, что сильно сказывается на несущих способностях перекрытий, и перепланировки, когда без оглядки на последствия, сносили несущие стены.
В принципе, говорит специалист, техническую оценку жилья нужно проводить обязательно раз в 5-10 лет.
"Зависит, конечно, от возраста здания. Новые здания, которые мы сейчас строим, рассчитаны на 80-100 лет, но и им тоже нужна будет регулярная техническая проверка, чтобы не пропустить критических изменений в несущих способностях конструкций, и мелкий ремонт не обернулся бы крупными капитальными вложениями.
Это как с техосмотром машин или регулярными проверками здоровья, лучше все делать превентивно, чем дожидаться пока на дороге отвалится колесо, поскольку такой ремонт и сильно дороже, и опасен для водителя и окружающих. И со зданиями дело обстоит также – лучше содержать в порядке, чем ждать пока само развалится. Собственность – это ответственность и ее необходимо содержать в исправном техническом состоянии, чтобы в один момент крыша не упала бы вам на голову", - заключил Лев Голанд.