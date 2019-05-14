Состояние советских многоэтажек: стоит ли поднимать панику?

Во времена Советского Союза в Латвии была решена важная и очень масштабная задача – обеспечить отдельным жильем большое число семей и в очень короткие сроки. Чтобы достичь поставленных целей, рассказывает Лев Голанд, использовали по тем временами самый передовой метод строительства – панельный. Дома 464-й серии в Латвии стали строить с начала 1960-х годов. На сегодняшний день им уже 50 и более лет. Это немалый срок, тем более если учесть, что дома эти видели не одно поколение жильцов, на техническую пригодность их не проверяли ни разу и капитальных ремонтов не проводили.

Как говорит Лев Голанд, в советские времена строили очень надежно, материалы были качественные, расчеты велись скрупулезно, но ничто не вечно.

Все рано или поздно приходит в негодность, и к тому же устаревает морально. Например, исторический центр Риги, застроенный в начале 20-ого века, без реновации малопригоден для жилья.

"Мы недавно провели полную реновацию здания постройки 1913 года и во время оценки объема работ выявили множество скрытых дефектов. Например, дом изначально имел печное отопление и, вскрыв полы, мы обнаружили места, где были некритичные локальные пожары – пришлось многие балки перекрытия просто поменять. Или трубы канализации и водопровода, тогда использовались стальные трубы, они ржавеют и их тоже меняли на современные, которые надежнее и из более долговечных материалов", - говорит Лев Голанд.

Так и со зданиями периода советской застройки, продолжает специалист, они построены хорошо, согласно стандартам и технически возможным решениям того времени.

Есть и своя специфика у этих зданий – железобетонные панели конструкции очень надежны, но перекрытия, крыша и окна – такие, какие позволяли технологии того времени. К тому же в Советском Союзе не сильно беспокоились об энергоэффективности и здания особо не утепляли – энергоресурсы были дешевые и на них не экономили.

Прогресс в строительстве за последние 50 настолько ушел вперед, что сегодня многое следует менять, рассказывает Лев Голанд. Например, сейчас издержки на отопление очень высокие и нужно менять систему отопления и решать вопрос утепления крыши, гидроизоляции межпанельных швов, утепления фасада здания и замены окон. Проведение этих работ стоит денег, но и позволит снизить счета за отопление и повысить комфорт проживания. Старые стальные трубы водопровода и канализации – нужно менять, чтобы не было протечек и чтобы не потреблять воду с ржавчиной.

Относительно необходимой экспертизы, Лев Голанд подчеркнул, что проверить помимо гидроизоляции необходимо и перекрытия – за многие годы эксплуатации в домах были и протечки в ванных и кухнях, что сильно сказывается на несущих способностях перекрытий, и перепланировки, когда без оглядки на последствия, сносили несущие стены.

В принципе, говорит специалист, техническую оценку жилья нужно проводить обязательно раз в 5-10 лет.

"Зависит, конечно, от возраста здания. Новые здания, которые мы сейчас строим, рассчитаны на 80-100 лет, но и им тоже нужна будет регулярная техническая проверка, чтобы не пропустить критических изменений в несущих способностях конструкций, и мелкий ремонт не обернулся бы крупными капитальными вложениями.