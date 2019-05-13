Россиянин тайно взял эстонское гражданство: его будут судить

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что мужчина, являясь гражданином РФ, 25 июня 2018 года приобрел в установленном порядке гражданство Эстонской Республики, которое ему предоставляло возможность постоянного проживание на территории ЭР.

Согласно законодательству РФ, мужчина должен был в течение 60 дней, в период с 25 июня 2018 года по 19 февраля 2019, уведомить власти о получении эстонского гражданства, однако он умышленно не сделал этого.