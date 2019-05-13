Пн, 13.05.2019
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Очередное ЧП с самолетом SSJ-100. Пилоты были вынуждены вернуться в аэропорт

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Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Москва-Самара, вернулся в московский аэропорт "Шереметьево", так как в кабине пилотов появились проблемы с давлением, сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что самолет сел удачно, никто из пассажиров не пострадал.

"После вылета в салоне самолета сработал сенсор о повреждении системы воздушного давления и пилот решил вернуться в московский аэропорт", - рассказал представитель аэропорта.

10 мая "Аэрофлот" отменил 14 рейсов, которые обслуживались на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Напомним, в аэропорту "Шереметьево" в воскресенье, 5 мая, во время аварийной посадки загорелся самолет с 78 людьми на борту, погиб 41 человек.

Галерея: В аэропорту "Шереметьево" загорелся самолет

Галерея: Пилот SSJ-100 до последних секунд пытался спасти самолет

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