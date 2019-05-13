Пн, 13.05.2019
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КРФК не видит препятствий для реализации ликвидации ABLV Bank

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) после встречи с представителями структуры по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) не видит препятствий для реализации утвержденной КРФК модели ликвидации банка ABLV Bank, сообщили в комиссии.

По приглашению FinCEN делегация руководства и экспертов КРФК на прошлой неделе посетила США и встретилась с представителями этой структуры, чтобы обсудить актуальную ситуацию в финансовом секторе Латвии и процесс самоликвидации ABLV Bank под надзором КРФК, в том числе методологию проверки клиентов банка.

На этой встрече подробно обсуждался следующий этап самоликвидации - как именно методология будет применяться для проверки кредиторов.

"Мы получили уверенность в том, что нет существенных препятствий, и теперь можем двигаться дальше в процессе самоликвидации ABLV Bank в соответствии с утвержденной советом КРФК моделью. От коллег возражений не получено, наши переговоры были очень конструктивными", - сообщил руководитель КРФК Петерс Путниньш.

Как сообщалось, 26 февраля прошлого года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления FinCEN о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.

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