Фермеры: заморозки не нанесли вреда посевам зерновых культур

"Начиная с весны прошлого года было катастрофически мало осадков, однако ситуация не критична. В Видземе, где наблюдалась ощутимая засуха, прошел дождь. Заморозки кое-где оставили повреждения, но их немного", - рассказал агентству LETA глава кооператива Latraps Эдгар Ружа.

По словам председателя правления кооперативного общества сельхозуслуг VAKS Индулиса Янсонса, осадки, выпавшие в последние дни, успели "спасти" посевы в самых засушливых регионах, поэтому есть основания ожидать хорошего урожая.

Однако в этому году большой ущерб посевам зерновых нанесли гуси. По мнению Янсонса, гуси в Латвии наносят такой урон посевам, потому что их запрещено отстреливать, как это происходит, например, в России.