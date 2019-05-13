Пн, 13.05.2019
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Фермеры: заморозки не нанесли вреда посевам зерновых культур

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Поле с озимыми

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Заморозки не нанесли ощутимого урона посевам зерновых культур, и они показывают хороший рост, сообщили агентству LETA опрошенные крестьяне.

"Начиная с весны прошлого года было катастрофически мало осадков, однако ситуация не критична. В Видземе, где наблюдалась ощутимая засуха, прошел дождь. Заморозки кое-где оставили повреждения, но их немного", - рассказал агентству LETA глава кооператива Latraps Эдгар Ружа.

По словам председателя правления кооперативного общества сельхозуслуг VAKS Индулиса Янсонса, осадки, выпавшие в последние дни, успели "спасти" посевы в самых засушливых регионах, поэтому есть основания ожидать хорошего урожая.

Однако в этому году большой ущерб посевам зерновых нанесли гуси. По мнению Янсонса, гуси в Латвии наносят такой урон посевам, потому что их запрещено отстреливать, как это происходит, например, в России.

По словам Янсонса, сейчас земледельцам не помешали бы осадки в Курземе и Земгале. Однако, как сообщалось ранее, под влиянием антициклона погода на этой неделе будет преимущественно сухая и солнечная.

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