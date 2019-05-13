Пуце допускает, что количество самоуправлений может измениться

По словам министра, по АТР в Латвии, скорее всего, пройдет самое большее общественное обсуждение, в рамках которого запланировано более 100 дискуссий. Планируется, что будет работать специальный центр, куда можно будет позвонить и высказать свое мнение о реформе, также будет предоставлена возможность высказать свои комментарии в интернете.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что нынешний вариант реформы и предложенные критерии еще будут обсуждаться и окончательный вариант АТР планируется принять в сентябре.

На вопрос, означает ли это, что количество самоуправлений в окончательном варианте может быть больше предложенного в настоящее время, Пуце ответил, что допускает коррекции, но окончательное количество будет примерно таким же. То, будет ли в Латвии 34, 40 или 42 самоуправления, станет понятно после обсуждения реформы с жителями краев.