Пуце допускает, что количество самоуправлений может измениться

В окончательном варианте административно-территориальной реформы (АТР) планируемое количество самоуправлений может немного измениться, сообщил сегодня после заседания коалиции министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.
По словам министра, по АТР в Латвии, скорее всего, пройдет самое большее общественное обсуждение, в рамках которого запланировано более 100 дискуссий. Планируется, что будет работать специальный центр, куда можно будет позвонить и высказать свое мнение о реформе, также будет предоставлена возможность высказать свои комментарии в интернете.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что нынешний вариант реформы и предложенные критерии еще будут обсуждаться и окончательный вариант АТР планируется принять в сентябре.
На вопрос, означает ли это, что количество самоуправлений в окончательном варианте может быть больше предложенного в настоящее время, Пуце ответил, что допускает коррекции, но окончательное количество будет примерно таким же. То, будет ли в Латвии 34, 40 или 42 самоуправления, станет понятно после обсуждения реформы с жителями краев.
Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития в рамках реформы предлагает сократить количество самоуправлений со 119 до 35.