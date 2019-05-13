Лиепая: Из окна второго этажа выпал младенец

В воскресенье, 12 мая, в Лиепае с окна второго этажа выпал мальчик 2017 года рождения. Об этом сообщает портал Liepājniekiem.
В воскресенье около 11:50 полиция получила информацию о том, что в Лиепае на улице Видусцеля из окна второго этажа выпал младенец. Эту информацию подтвердила представитель Госполиции Мадара Шерснева.
Представитель Госполиции подчеркнула, что ребенок с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Подробной информации об обстоятельствах происшествия в настоящее время не предоставляется.
Любого, кто был очевидцем случившегося, Госполиция призывает сообщить по телефону 110.