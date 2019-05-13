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Лиепая: Из окна второго этажа выпал младенец

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Окна дома

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 12 мая, в Лиепае с окна второго этажа выпал мальчик 2017 года рождения. Об этом сообщает портал Liepājniekiem.

В воскресенье около 11:50 полиция получила информацию о том, что в Лиепае на улице Видусцеля из окна второго этажа выпал младенец. Эту информацию подтвердила представитель Госполиции Мадара Шерснева.

Представитель Госполиции подчеркнула, что ребенок с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение. 

Подробной информации об обстоятельствах происшествия в настоящее время не предоставляется.

Любого, кто был очевидцем случившегося, Госполиция призывает сообщить по телефону 110.

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