Сборная России второй раз подряд победила в "сухую"

Россия - Чехия 3:0

Обе команды подошли к очной битве со 100% результатом. Сборная России обыграла Норвегию и Австрию, а чехи обыграли действующих чемпионов мира Швецию и также Норвегию.

Стоит отметить, что трибуны поддерживали больше чехов. Всё-таки Братислава ближе, чем Москва, поэтому сборная Чехии играла как дома. Тем не менее, это не помогло чехам и счёт в матче открыли россияне - Сергей Андронов получил пас перед воротами и бросил с ходу.

#RUSCZE #IIHFWorlds Sergei Andronov sends the puck through the slot and puts @russiahockey on the board.



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Чехи задали хорошую скорость и доставили проблемы российской обороне, но на перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу России.

Во втором периоде россияне удвоили своё преимущество - Никита Кучеров идеально вывел своего тёзку Никиту Гусева 1 на 1 с вратарём и нападающий СКА не промахнулся.

#RUSCZE #IIHFWorlds The dynamic duo of Kucherov and Gusev make it 2-0 for @russiahockey



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/GNO3KZ0ubT — IIHF (@IIHFHockey) May 13, 2019

Во втором игровом отрезке российская оборона несколько раз дала сбой и чехи могли трижды наказать подопечных Ильи Воробьева, но спасал вратарь Андрей Василевский.

Начало заключительного периода осталось полностью за сборной Чехии, которой забить мешали только спортивное невезение, штанга и вратарь сборной России. В какой-то момент россияне играли на отбой и просто выбивали шайбу из своей зоны.

В концовке матча чехи отчаялись и заменили вратаря на шестого полевого игрока, что привело к третьему пропущенному голу — Никита Зайцев со своей половины площадки попал в пустые. Кстати, в последний раз 27-летний защитник забивал за сборную в 2016 году.

США - Финляндия 3:2

Сборная США одержала вторую победу на чемпионате мира, правда, американцам для этого потребовался овертайм.

Счёт в матче уже на 51-й секунде открыл защитник американской команды Брэди Шей. Десять минут спустя форвард Джонни Годро удвоил преимущество США. За минуту до конца периода финны сумели отыграть одну шайбу благодаря точному броску Харри Песонена.