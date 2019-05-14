Нежное и женственное секси: в Австралии показали откровенно "голую" моду
В музее Carriageworks в Сиднее (Австралия) в рамках Mercedes-Benz Fashion Week свои коллекции представили дизайнеры-новаторы. Их видение того, что будет модно в летнем сезоне, произвело настоящий фурор - модели дефилировали по подиуму в откровенно "голых" и провокационных нарядах.
Неделя моды Mercedes Benz в Австралии прошла особенно романтично.В большинстве модных коллекций действительно прослеживались нежность и хрупкость. Пожалуй, пришло время вернуться к тому, чтобы быть "слабым полом".
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