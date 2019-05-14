Нежное и женственное секси: в Австралии показали откровенно "голую" моду

В музее Carriageworks в Сиднее (Австралия) в рамках Mercedes-Benz Fashion Week свои коллекции представили дизайнеры-новаторы. Их видение того, что будет модно в летнем сезоне, произвело настоящий фурор - модели дефилировали по подиуму в откровенно "голых" и провокационных нарядах.