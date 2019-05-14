Канадцы вырвали победу за 1,8 секунды до конца матча. Шведы забили Норвегии 9 голов

Сборная Швеции по хоккею, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Норвегии со счётом 9:1. Поединок сборных Словакии и Канады закончился победой североамериканцев со счётом 6:5.
Словакия - Канада 5:6
Настоящей драмой и триллером закончился матч между хозяевами чемпионата мира Словакией и Канадой.
Уже в первом периоде команды обменялись двумя забитыми голами, авторами которых стали Матуш Сукель и Адам Лишка в составе словаков, а также Энтони Манта и Ши Теодор в составе канадцев.
Во второй двадцатиминутке сценарий повторился - Лишка и Ладислав Надя забили за Словакию, а Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли за североамериканцев.
В третьем периоде Трой Стетчер вывел Канаду вперёд, но в середине периода Матуш Сукель восстановил равновесие. Матч уверенно двигался к тому, что будет овертайм, но за 1,8 секунды до финальной сирены Марк Стоун принёс "кленовым листьям" победу.
Норвегия - Швеция 1:9
Сборная Норвегии продолжает снабжать очками своих соперников по группе "В". Скандинавская сборная уже проиграла России (2:5) и Чехии (2:7), а сегодня была растерзана действующими чемпионами мира - 1:9.
В первом периоде шведы отправили в ворота норвежцев три шайбы, авторами которых стали Александр Веннберг, Патрик Хёрнквист и Вильям Нюландер. Во втором игровом отрезке шведы огорчили соперника ещё 5 раз. Голы на счету Адриана Кемпе, Оливеар Экмана-Ларссона, Марио Кемпе, Луи Эрикссона и Веннберга, который оформил дубль.
В заключительном игровом отрезке сборной Норвегии удалось размочить счёт благодаря шайбе Матиаса Треттенеса, но последнее слово осталось за шведами и Оскаром Линдбломом, который установил окончательный счёт.