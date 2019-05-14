Канадцы вырвали победу за 1,8 секунды до конца матча. Шведы забили Норвегии 9 голов

Словакия - Канада 5:6

Настоящей драмой и триллером закончился матч между хозяевами чемпионата мира Словакией и Канадой.

Уже в первом периоде команды обменялись двумя забитыми голами, авторами которых стали Матуш Сукель и Адам Лишка в составе словаков, а также Энтони Манта и Ши Теодор в составе канадцев.

Во второй двадцатиминутке сценарий повторился - Лишка и Ладислав Надя забили за Словакию, а Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли за североамериканцев.

В третьем периоде Трой Стетчер вывел Канаду вперёд, но в середине периода Матуш Сукель восстановил равновесие. Матч уверенно двигался к тому, что будет овертайм, но за 1,8 секунды до финальной сирены Марк Стоун принёс "кленовым листьям" победу.

Норвегия - Швеция 1:9

Сборная Норвегии продолжает снабжать очками своих соперников по группе "В". Скандинавская сборная уже проиграла России (2:5) и Чехии (2:7), а сегодня была растерзана действующими чемпионами мира - 1:9.

В первом периоде шведы отправили в ворота норвежцев три шайбы, авторами которых стали Александр Веннберг, Патрик Хёрнквист и Вильям Нюландер. Во втором игровом отрезке шведы огорчили соперника ещё 5 раз. Голы на счету Адриана Кемпе, Оливеар Экмана-Ларссона, Марио Кемпе, Луи Эрикссона и Веннберга, который оформил дубль.