3 самых умных знака Зодиака
Представители разных знаков Зодиака сильно отличаются друг от друга во всех своих проявлениях. И это прекрасно, хоть и неизбежно делит их на разные группы и компании. Никто не умеет лучше разрешать конфликты, чем Весы. Но даже они не настолько методичны и сосредоточены, как Дева...
Никто из представителей зодиакального круга не идеален. У всех есть и достоинства, и недостатки. И хотя есть особенно интеллектуально развитые знаки, всех их можно разделить на две группы: склонные более к аналитическому мышлению или же к чувственному восприятию.
Давайте разберемся в этом поподробнее. Группа, к которой относится знак, определяется его эмоциональной устойчивостью, способностью переживать спектр чувств, их степень интенсивности. Конечно,
когда мы говорим о знаках Зодиака, не стоит забывать, что все люди в мире способны достичь максимального успеха и реализации собственного потенциала.
Но в этой статье мы подробнее рассмотрим только некоторые, особенно любопытные в этом смысле знаки. Представители которых ради достижения успеха не остановятся ни перед чем.
Но…. Хоть это и звучит очень круто и здорово, какие-то рамки все-таки должны быть - есть черта морали, если хотите, которую переступать ни в коем случае нельзя. Надо иметь понятие об ответственности за свои действия и их последствия, которая всегда идет рука об руку с силой и талантами.
Скорпион
Если ты не новичок в астрологии, ты, наверное, заметил, что о Скорпионах почти ничего не пишут и не говорят. Другими словами, это наименее обсуждаемый из знаков. Но с самим знаком и с людьми, под ним рожденными, все в порядке.
Это очень любопытные люди, о которых тяжело сказать что-то конкретное, так как очень широк их спектр интересов. Если они влюбляются, то на всю голову. И полностью отдают себя любви.
Они часто принимают решения и ведут себя импульсивно. И поэтому часто совершают ошибки. Но, куда бы их ни занесло, они всегда в состоянии оценить ситуацию трезво и все исправить.
Скорпионы очень чувствительны. И потому они очень искренни и открыты в отношениях, у них все всегда получается правильно, что касается дел сердечных. И несмотря на это, они всегда именно те, кто остается с разбитым сердцем, и именно им всегда делают больно. Скорпионы всегда в центре внимания, и их все знают. И это, несомненно, благодаря их мощной харизме.
Друзья их уважают и стремятся быть на них похожими, берут пример. И Скорпион разумно и деликатно этим пользуется, помогая им решить их жизненные проблемы. Словом и делом.
Внутренний мир Скорпионов очень глубок, и они всегда четко знают, кто они такие. К тому же они никогда не зазнаются и способны наступить на горло своей гордости, если того требует ситуация. Мы можем видеть многих известных Скорпионов, которые олицетворяют эти качества. Это Кэти Пэрри, Уиллоу Смит и даже Билл Гейтс.
Дева
Эти люди способны озарить радостью всю твою жизнь как никто другой. Они именно те вундеркинды, которых знает весь класс. Это происходит совершенно естественно, благодаря их неутомимой жажде знаний.
Но это не значит, что Дева постоянно будет готова воспринимать информацию из любой сферы. Им интересно только то, что сложно, захватывающе и развивает их мозг.
И если они взялись за изучение какого-то материала, пройдет совсем немного времени, прежде чем они овладеют этим знанием в совершенстве.
Хотя наблюдения показывают, что есть и исключения. Девы, которые легко осваивают математику, способны достичь успеха в любой сфере и будут одними из лучших. Но если с математикой туго, то велика вероятность того, что не все будет так гладко, как хочется.
И все же, если твой случай - гений, не стоит думать, что спектр сфер, в которых ты можешь достичь значительных высот, ограничивается школьными дисциплинами… Да и, в принципе, ничем не ограничивается.
Из Дев получаются превосходные художники. Если уж конкретная Дева любит кино, то он или она будет самым преданным и осведомленным киноманом из всех, кого ты знаешь.
То есть, что бы они ни выбрали, они будут в этом лучшими. Даже если это просто хобби, Девы не будут заниматься им как попало, можно быть уверенным.
Все или ничего - вот их принцип по жизни, и это очень заметно по тому, как они ладят свои дела и даже по тому, как отдыхают. И они всегда помнят о своих целях, не отступают от того, что для них действительно важно. Даже по тому, как складываются их личные и романтические отношения, это видно. Если у Девы к кому-то сильные чувства, она сделает ради этого человека абсолютно все.
Водолей
У этого знака нет шансов на провал. Никаких. Более того, твой знакомый Водолей наверняка самый творческий человек из всего твоего окружения. И он никогда не смирится с тем, чтобы быть просто тенью в толпе. Он сделает все, чтобы установить везде свои порядки.
Если Водолеи берутся за что-то, то доводят дело до конца. В этом им нет равных. Они не могут не достичь успеха: так уж устроены. Все само сложится так, что они дотянутся до вершины без особых усилий.
Они самые загадочные личности из всех и до невозможного притягательны. Они не сдаются и не поддаются давлению и на уговоры своей лени. Они подходят к решению проблем рационально. И потому все им дается. Из них выходят потрясающие управленцы, ведь вряд ли можно найти кого-либо более выносливого.
Из Водолеев могут выйти потрясающие политики, настолько у них инновационные и революционные взгляды на вещи и решение проблем глобального масштаба. Из известных Водолеев можно выделить Опру Уинфри, Эда Ширана и Гарри Стайлза.
Оригинал статьи: 3 Zodiac Signs That Are Known To Be Highly Intelligent.