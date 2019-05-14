Урбанович: для "Согласия" не будет трагедией, если Левитс станет президентом

Он отметил, что Левитс - умный человек, который в случае избрания не станет зависимым от одной партии или коалиции.

"Он будет руководствоваться согласно собственному опыту и представлениям. В этом я не сомневаюсь", — сказал Урбанович.

Тем не менее Урбановичу не нравится способ, как произошло выдвижение кандидатуры Левитса. "Это произошло так же, как когда-то с Валдисом Затлерсом, который был выдвинут за пределами переговоров в парламенте. Для меня неприемлемо, когда мне говорят - ты должен голосовать за Эгила Левитса", - сказал он.

Также Урбановичу не нравится то, что Левитс не считает голоса депутатов фракции "Согласия" приоритетными. "Он сказал нашим избирателям, что голоса избранных ими народных представителей для него не приоритет, что для него приоритетны голоса коалиции. Это был политический тактический ход, чтобы оказать давление на коалицию", - сказал руководитель фракции "Согласия".

Однако в любом случае фракция "Согласия" пригласит Левитса, чтобы его выслушать, сообщил Урбанович.

Как сообщалось, 9 мая депутаты от правящей коалиции официально выдвинули кандидатуру судьи Суда ЕС Эгила Левитса на должность президента Латвии. Также на пост были выдвинуты омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс.