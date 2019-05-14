Тяжелое ДТП на Валмиерском шоссе: пострадали несколько человек
В субботу, 11 мая, на шоссе Рига-Валмиера в тяжелом ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщает передача Degpunktā.
Авария произошла вечером около Инциема.
По повреждениям обоих автомобилей можно сделать вывод, что, возможно, это было лобовое столкновение. На конкретном участке дороги было полностью перекрыто дорожное движение, а на месте работали пожарные и три бригады медиков, однако первыми помощь пострадавшим оказали жители ближайшего дома.
Всего пострадало пять человек.
Чтобы освободить водителя одного из транспортных средств, пожарным пришлось использовать гидравлические инструменты.
Водитель в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Согласно неофициальной информации женщина находилась в положении.
Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу, остальные отказались от госпитализации.
В Госполиции по факту происшествия возбуждено уголовное дело, однако в данный момент обстоятельства происшествия неясны, в связи, с чем следствию необходимы показания свидетелей.