Тяжелое ДТП на Валмиерском шоссе: пострадали несколько человек

Авария произошла вечером около Инциема.

По повреждениям обоих автомобилей можно сделать вывод, что, возможно, это было лобовое столкновение. На конкретном участке дороги было полностью перекрыто дорожное движение, а на месте работали пожарные и три бригады медиков, однако первыми помощь пострадавшим оказали жители ближайшего дома.

Всего пострадало пять человек.

Чтобы освободить водителя одного из транспортных средств, пожарным пришлось использовать гидравлические инструменты.

Водитель в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Согласно неофициальной информации женщина находилась в положении.

Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу, остальные отказались от госпитализации.