Литовская налоговая реформа может сказаться на Латвии

Проводимая в 2019 году в Литве налоговая реформа в отношении налогов на рабочую силу может заставить пересмотреть введенную в 2018 году налоговую систему в Латвии, пишет Dienas Bizness.
Подготовленная Министерством финансов промежуточная оценка реализации налоговой политики в 2018-2021 годах показывает, что во всех трех странах Балтии были предприняты меры, в результате которых снижается налоговое бремя на рабочую силу.
Опрошенные газетой Dienas Bizness предприниматели отмечают, что это подтверждает конкуренцию "балтийских сестер" в сфере инвестиций и экономического прорыва. Одновременно предприниматели считают, что пока еще слишком рано судить о преимуществах Литвы в конкуренции, хотя, бесспорно, соседям удалось привлечь очень серьезных инвесторов.
По словам члена правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов Айниса Даболса, пока можно лишь сделать вывод о том, что борьба за то, какая из балтийских стран привлечет и удержит больше инвесторов, обострилась.