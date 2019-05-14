Литовская налоговая реформа может сказаться на Латвии

Подготовленная Министерством финансов промежуточная оценка реализации налоговой политики в 2018-2021 годах показывает, что во всех трех странах Балтии были предприняты меры, в результате которых снижается налоговое бремя на рабочую силу.

Опрошенные газетой Dienas Bizness предприниматели отмечают, что это подтверждает конкуренцию "балтийских сестер" в сфере инвестиций и экономического прорыва. Одновременно предприниматели считают, что пока еще слишком рано судить о преимуществах Литвы в конкуренции, хотя, бесспорно, соседям удалось привлечь очень серьезных инвесторов.