Вт, 14.05.2019
Латвийское государство склонно ограничивать и запрещать медиа, контролируемые Кремлем. При этом несколько значительных российских диссидентских изданий, которые были вынуждены покинуть Москву, спасаясь от цензуры и преследований, в Латвии наслаждаются свободой. Международная организация "Репортеры Без Границ"

Грядут новые критерии качества образования

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Примерно половина латвийских школ не соответствует критериям качества, которые хочет выдвинуть правительство, заявила вчера министр образования и науки Илга Шуплинска, сообщает Latvijas Avize.

Этим школам придется реорганизоваться, в основном снижая уровень образования: слишком маленькие средние школы станут основными, а основные - начальными.

Довольно много таких школ, которые придется реорганизовать, находится в Риге.

Министерство образования и науки подготовило сообщение "Об упорядочивании сети школ", которое сегодня планирует рассмотреть правительство. Оно предусматривает разделение на четыре разных категории населенных пунктов. В зависимости от того, в какую категорию входит край или город, будут выдвинуты количественные и качественные критерии для находящихся на их территории школ. Крупным городам придется отказаться от маленьких школ, тогда как в самых отдаленных населенных пунктах и в приграничной зоне смогут существовать школы, в которой учатся даже 15 детей. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ