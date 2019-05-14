Грядут новые критерии качества образования

Министерство образования и науки подготовило сообщение "Об упорядочивании сети школ", которое сегодня планирует рассмотреть правительство. Оно предусматривает разделение на четыре разных категории населенных пунктов. В зависимости от того, в какую категорию входит край или город, будут выдвинуты количественные и качественные критерии для находящихся на их территории школ. Крупным городам придется отказаться от маленьких школ, тогда как в самых отдаленных населенных пунктах и в приграничной зоне смогут существовать школы, в которой учатся даже 15 детей.