К бывшему члену правления RTAB Лочмеле-Луневой KNAB пока не обращался

Лочмеле-Лунева работала в правлении RTAB с июля 2015 года по декабрь 2018 года. Этот временной отрывок охватывает весь период, который проверил Госконтроль, обнаружив, что самоуправление нецелесообразно израсходовало около 20 миллионов евро.

По словам депутата, она до сих пор не ознакомилась с сообщением Госконтроля, а информацию о случившемся она узнала из СМИ.

Лочмеле-Лунева отметила, что находящаяся в ее распоряжении информация свидетельствует о том, что главные претензии Госконтроля касаются выполнения функций управления.

Комментировать подробнее заявленные нарушения она не стала, указав, что сделает это только тогда, когда получит больше информации от членов правления RTAB.

В то же время она указала, что правоохранительные органы не пытались с ней связаться.

Как сообщалось, в понедельник сотрудники KNAB вновь побывали в думе, а также в RTAB.

Это произошло после того, как был обнародован отчет Госконтроля о законности и целесообразности дотаций, выделенных самоуправлением различным организациям и обществам, в частности, RTAB и Riga.lv.

KNAB также задержало председателя правления RTAB Виту Ермоловичу.