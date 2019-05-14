Трагическое ДТП в Даугавпилском крае: погиб водитель

Во вторник, 14 мая, в Даугавпилсском крае произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила Государственная полиция.
Как сообщает Госполиция, водитель грузовика пытался избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем. В результате фура выехала на встречную полосу движения и врезалась в едущий автомобиль Audi. В аварии погиб водитель легковой машины, а также лось. Водитель и пассажир грузовика с травмами были доставлены в больницу.
Notikusi vieglās un kravas automašīnas sadursme uz autoceļu Rēzekne-Daugavpils (A13, ~112. km) pie Špoģiem. Satiksme notikuma vietā tiek regulēta pa vienu braukšanas joslu, informē @Valsts_policija. pic.twitter.com/3SQgOo7hPd— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 14, 2019
На данный момент движение на участке дороги А13 (Гребнево — Резекне — Даугавпилс — Медуми в волости Вишкю) частично блокировано.