Трагическое ДТП в Даугавпилском крае: погиб водитель

Как сообщает Госполиция, водитель грузовика пытался избежать столкновения с выбежавшим на дорогу лосем. В результате фура выехала на встречную полосу движения и врезалась в едущий автомобиль Audi. В аварии погиб водитель легковой машины, а также лось. Водитель и пассажир грузовика с травмами были доставлены в больницу.