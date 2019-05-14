Футбол с Владимиром Ивановым: Столичные фавориты срывают резьбу, Старков с "Лиепаей" все еще на мели

В том- то и дело, что каждая из четырех игр прошедшего тура - это настоящая драма. Начнем с игры в Елгаве, где команда Марьяна Пахаря продлила свою безпроигрышную серию до пяти матчей. На этот раз ничья - 0:0 с РФШ. Заметьте - лидер первенства снова не смог поразить ворота соперника. Сухая серия рижан достигла 387 (!) минут, при этом в четырех последних турах взяты только три очка. Если так и дальше пойдет, всех нападающих команды надо срочно отправлять на переквалификацию.

Болельщики РФШ ФОТО: Mārtiņš Sīlis, FK Liepāja

Вообще, по правде говоря, клубы высшей лиги особой результативностью у нас не отличаются. У РФШ после 11 игр - 15 забитых мячей, столько же у "Риги" и "Вентспилса". И это наши лидеры. Ау, бомбардиры - пора выходить из зимней спячки!

Почему заостряю на этом внимание? Да потому что это напрямую влияет на зрелищность матчей и на посещаемость игр. Тактика - это здорово, борьба на каждом участке поля - тоже в кайф. Но самое красивое в футболе - это забитые мячи. И этого никто не отменял. Нет их - нет и зрителей на трибунах. Подумайте о них, а не только зацикливайтесь на своих набранных очках и "как бы чего не вышло".

Вон, "Лиепая" так и вовсе забыла, кажется, дорогу к чужим воротам (семь забитых мячей в десяти играх). Ладно голы, но и очков с приходом на пост главного тренера команды Александра Старкова не особо сильно прибавилось. Поражение на зеленом поле в Слоке от "Спартака" - 0:1, справедливости ради замечу, это просто несчастный случай. Обрез на последних секундах в исполнении потерявшего ориентацию в пространстве Виктора Зиемелиса, и получите гол.

Spēles kompensācijas laika izskaņā Gabriel Charpentier izrauj uzvaru jūrmalniekiem Optibet Virslīgas 12.kārtas spēlē pret FK Liepāja - 1-0.#optibetvirsliga #virsliga #SPAvsLIE pic.twitter.com/urDTROozrc — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 12, 2019

Вот и выходит, что "Лиепая" опускается на самое дно турнирной таблицы, на девятое место (в десяти матчах уже шесть поражений). Такого не было никогда! "Спасибо" надо сказать тем людям, которые два последних года благополучно топили этот корабль. Так что сейчас не нужно требовать от Старкова каких-то чудес. Как минимум до конца второго круга ему нужно время, чтобы вообще разобраться - что к чему в этом клубе.

Другое дело, что в этой форс-мажорной ситуации как-то потерялся полузащитник сборной Латвии Янис Икауниекс, совсем не заметен нападающий Фернандо Торрес. А ведь это игроки сборной Латвии если я ничего не путаю. И где они?

В следующем туре, кстати, "Лиепая" принимает "Елгаву". Учитель против ученика, Старков против Пахаря - отличная вывеска, но это будет уже другая история.

Марьян Пахарь ФОТО: LETA