Футбол с Владимиром Ивановым: Столичные фавориты срывают резьбу, Старков с "Лиепаей" все еще на мели

Нет, я отказываюсь верить своим глазам - турнирная таблица чемпионата Латвии явно какая-то сюрреалистичная. Каждый тур - это как минимум два-три неожиданных результата, которые вновь и вновь все переворачивают вверх дном. Посмотрите - третье место от седьмого отделяют какие-то четыре очка, и это после 12-го тура (у "Валмиеры" - 17 очков, у "Спартака" с "Вентспилсом" - по 13). Все смешалось в доме "Вирслиги".
В том- то и дело, что каждая из четырех игр прошедшего тура - это настоящая драма. Начнем с игры в Елгаве, где команда Марьяна Пахаря продлила свою безпроигрышную серию до пяти матчей. На этот раз ничья - 0:0 с РФШ. Заметьте - лидер первенства снова не смог поразить ворота соперника. Сухая серия рижан достигла 387 (!) минут, при этом в четырех последних турах взяты только три очка. Если так и дальше пойдет, всех нападающих команды надо срочно отправлять на переквалификацию.
Вообще, по правде говоря, клубы высшей лиги особой результативностью у нас не отличаются. У РФШ после 11 игр - 15 забитых мячей, столько же у "Риги" и "Вентспилса". И это наши лидеры. Ау, бомбардиры - пора выходить из зимней спячки!
Почему заостряю на этом внимание? Да потому что это напрямую влияет на зрелищность матчей и на посещаемость игр. Тактика - это здорово, борьба на каждом участке поля - тоже в кайф. Но самое красивое в футболе - это забитые мячи. И этого никто не отменял. Нет их - нет и зрителей на трибунах. Подумайте о них, а не только зацикливайтесь на своих набранных очках и "как бы чего не вышло".
Вон, "Лиепая" так и вовсе забыла, кажется, дорогу к чужим воротам (семь забитых мячей в десяти играх). Ладно голы, но и очков с приходом на пост главного тренера команды Александра Старкова не особо сильно прибавилось. Поражение на зеленом поле в Слоке от "Спартака" - 0:1, справедливости ради замечу, это просто несчастный случай. Обрез на последних секундах в исполнении потерявшего ориентацию в пространстве Виктора Зиемелиса, и получите гол.
Spēles kompensācijas laika izskaņā Gabriel Charpentier izrauj uzvaru jūrmalniekiem Optibet Virslīgas 12.kārtas spēlē pret FK Liepāja - 1-0.#optibetvirsliga #virsliga #SPAvsLIE pic.twitter.com/urDTROozrc— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 12, 2019
Вот и выходит, что "Лиепая" опускается на самое дно турнирной таблицы, на девятое место (в десяти матчах уже шесть поражений). Такого не было никогда! "Спасибо" надо сказать тем людям, которые два последних года благополучно топили этот корабль. Так что сейчас не нужно требовать от Старкова каких-то чудес. Как минимум до конца второго круга ему нужно время, чтобы вообще разобраться - что к чему в этом клубе.
Другое дело, что в этой форс-мажорной ситуации как-то потерялся полузащитник сборной Латвии Янис Икауниекс, совсем не заметен нападающий Фернандо Торрес. А ведь это игроки сборной Латвии если я ничего не путаю. И где они?
В следующем туре, кстати, "Лиепая" принимает "Елгаву". Учитель против ученика, Старков против Пахаря - отличная вывеска, но это будет уже другая история.
Если в случае с "Лиепаей" паники нет, а я все еще продолжаю верить в знания и опыт Старкова, то что происходит в "Вентспилсе" - не могу объяснить. Такое ощущение, что эту команду кто-то сглазил. Еще одно подтверждение - поражение в Риге 1:2 от "Метты" (за 29 очных поединков это только второе поражение "Вентспилса" с этим соперником).
Normunds Uldriķs kompensācijas laika izskaņā nodrošina @FSMETTA uzvaru pār @fkventspils_ 2-1. #optibetvirlsiga #METvsVEN pic.twitter.com/lXq215weLj— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 12, 2019
Не хочу поднимать тему всех этих трансферных чудачеств, когда зимой один за другим клуб покинули сразу несколько лидеров (Виталий Ягодинский, Ритвар Ругин, Наурис Булвитис, Вадим Жулев и так далее, а про побеги нигерийца Акиньеми в Норвегию в прошлом сезоне и португальца Амансиу Фортеша в нынешнем в "Лиепаю" я уже не заикаюсь). Наверняка у руководства клуба на то были основания. Просто у "желто-синих" своя политика поведения, очень странная, которая уже привела к тому, что от клуба отвернулась преданная группировка болельщиков, черногорец Деян Вукичевич даже не выдержал.
В случае с "Вентспилсом" пока что не видно никакого выхода, есть лишь ощущение тупика. Основатель и вдохновитель этой команды Юрий Беспалов, наверное, в гробу бы перевернулся, будь он сегодня с нами и наблюдай за всей этой вакханалией, которая творится с его детищем.
А ведь как и "Лиепае", "Вентспилсу" играть этим летом в еврокубках. А теперь представьте, как латвийский футбол на международной арене будут представлять эти две команды без ветрил. Все печально...
Тем не менее, на вершине остаются главные фавориты сезона. Пусть резьба у них сорвана, но РФШ и "Рига" по-прежнему занимают первые два места. Правда, их отрыв от преследователей не особо впечатляет. Причем в 12-м туре "Рига" упустила отличный шанс подняться на самый верх, уступив на выезде "Валмиере" - 0:1.
Shunsuke Nakamuras vārti 54.minūtē nodrošina @vgvia_futbols uzvaru pār @RigaFC_Official ! #optibetvirsliga #virsliga2019 #VALvsRIG pic.twitter.com/49VLGHHcCI— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 13, 2019
Кстати, это происходит во второй раз в сезоне, так как в 3-м туре "Валмиера" уже обыгрывала "Ригу", только на выезде, но с тем же счетом 1:0. Видимо, наставник валмиерчан Тамаз Пертия знает какой-то большой секрет - как нейтрализовать чемпионов. В любом случае, это дорогого стоит взять шесть очков из шести возможных с "Ригой".
На выходе у "Валмиеры" уже 17 очков, третья позиция в таблице, и по потерянным очкам всего лишь два балла отставания от идущей второй "Риги". Эти выскочки - "Валмиера" и "Даугавпилс", продолжают идти по удивительному графику: каждая вторая игра победная. На зависть курземским клубам, которым остается кусать локти и разбираться со своими тараканами.
✅⚽️ @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabula pēc 12. kārtas - valmierieši atgriežas TOP 3, ''Metta'' atstāj pēdējo vietu. #Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga pic.twitter.com/8kkqmtmwId— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 14, 2019