Популярная блогер-путешественница внезапно умерла

"С большой грустью мы вынуждены написать, что Рейчел умерла. Это стало огромным шоком для всех нас", - говорится в посте, авторы которого подписались как Бен, Джефф, Карла и Тревис. О причинах произошедшего они не сообщили.

Друзья Джонс пообещали, что они переформатируют ее популярный блог в сообщество, в котором все подписчики смогут делиться опытом путешествий, излагать свои мысли, писать отзывы.

Как указано на персональном сайте Рейчел,

она училась в Университете штата Огайо на медсестру и почти год проработала в кардиологическом отделении больницы, однако решила посвятить свою жизнь путешествиям.

В течение нескольких лет она жила на Гоа. 9 июня ей исполнилось бы 30 лет.