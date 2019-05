Видео: 19 песен, с которыми Латвия участвовала в "Евровидении"

1. Brainstorm My Star, 2000

2. Arnis Mednis Too Much, 2001

3. Marie N - I Wanna, 2002

4. F.L.Y. - Hello from Mars, 2003

5. Fomins un Kleins - Dziesma par Laimi, 2004

6. Valters un Kaža - The War is not over, 2005

7. Cosmos - I Hear Your Heart, 2006

8. Bonaparti.lv - Questa Nota, 2007

9. Pirates Of The Sea - Wolves of the Sea, 2008

10. Intars Busulis - Probka (Пробка), 2009

11. Aisha - What for?, 2010

12. Musiqq - Angel in Disguise, 2011

13. Anmary - Beautiful Song, 2012

14. PeR - Here We Go, 2013

15. Aarzemnieki - Cake To Bake, 2014

16. Aminata - Love Injected, 2015

17. Justs - Heartbeat, 2016

18. Triana Park - Line, 2017

19. Laura Rizzotto - Funny Girl, 2018

В этом году Латвию представляет группа Carousel с песней That Night.

Напомним, 16 мая Латвии нужно будет побороться за выход в финал со Швейцарией, Швецией, Ирландией, Австрией, Молдовой, Румынией, Данией, Арменией, Албанией, Азербайджаном, Македонией, Норвегией, Россией, Нидерландами, Хорватией, Литвой и Мальтой.

Трансляцию можно посмотреть на телеканале LTV1 в 22.00.

Первый полуфинал состоялся 14 мая.

В этом году в конкурсе принимает участие 42 страны из которых 36 сразятся в двух полуфиналах. В большой финале уже находится пятерка лидеров - Франция, Германия, Италия, Испания, Израиль и Великобритания.