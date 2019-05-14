В Новой Зеландии девочка дала премьеру "взятку": она хотела тренировать драконов

Отмечается, что девочка, которую зовут Виктория, в своем письме попросила правительство страны наделить ее способностями к телекинезу. Кроме того она хотела узнать, что власти знают о драконах и находили ли они этих существ, поскольку она хочет заниматься их тренировкой.

Виктория приложила к письму банкноту в пять новозеландских долларов, которую премьер-министр вернула девочке.

Скриншот письма Ардерн девочке был опубликован на форуме Reddit. Пользователь, который его разместил, написал, что он - старший брат Виктории. Он указал, что его сестра пыталась "дать взятку Джасинде".

Брат Виктории также сообщил, что его сестра заинтересовалась телекинезом из-за любви к сериалу Stranger Things американской компании Netflix. Главная героиня сериала обладает телекинетическими способностями.

В своем ответе премьер Новой Зеландии написала, что ее администрация благодарит Викторию за ее письмо.

"Мы с интересом услышали ваши соображения по поводу физики и драконов, но, к сожалению, в настоящий момент мы не занимаемся работой в какой-либо из этих сфер. Я возвращаю вам присланные деньги и желаю всего наилучшего в поисках телекинеза, телепатии и драконов", - говорится в ответе Ардерн.

В конце письма она также дописала от руки: "P.S. Я все равно буду послеживать за этими драконами. А они носят костюмы?"

Это уже не первое письмо, которое премьер Новой Зеландии получает от ребенка. Кроме того, она и раньше сама отвечала на детские письма.