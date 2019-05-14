Когда кровь бурлит в жилах: самые скандальные драки латвийских спортсменов

Отказ девушки и сломанная лодыжка

Особенно неприятное размахивание кулаками произошло в 2008 году между одним из известнейших профессиональных хоккеистов Латвии Эдгаром Масальскисом и посетителем одного из баров Старой Риги. В результате конфликта у Масальскиса была сломана лодыжка.

Эдгар Масальскис ФОТО: Kaspars Volonts/TVNET

Тогда СМИ сообщили, что драка скорее всего произошла по вине самого Масальскиса - хоккеист отдыхал в клубе и обратил внимание на девушку. Однако, получив отказ, спортсмен, возможно, ударил девушку. Она после этого попросила помощи у своих друзей, с которыми потом подрался хоккеист. В конфликте участвовали пять или шесть человек.

В результате рижское "Динамо" порвало договор со спортсменом. Масальскису же пришлось на три месяца прекратить профессиональную спортивную деятельность.

Семейная потасовка

В 2008 году СМИ также сообщили, что после дисквалификации экипажа Андиса Нейкшанса во время техосмотра на ралли "Курземе", тренер команды LMT Петерис Нейкшанс вместе с сыновьями Андисом и Марисом отправился в рок-кафе в Лиепае, где они спровоцировали конфликт с барменами и охранниками.

Андис Нейкшанс ФОТО: AFI

Тогда владельцы бара рассказали газете Kurzemes Vārds, что Нейкшансы приехали в клуб примерно за полчаса до полуночи и употребляли алкоголь в больших количествах, под влиянием которого они стали "буянить". Мужчины кидали посуду с третьего этажа, сломали фонтан и разбили более десяти стаканов.

Кульминация истории случилась около половины третьего ночи, когда Нейкшанс-старший ударил бармена по голове пивной кружкой, тем самым нанеся ему телесные повреждения. Охранники вызвали сотрудников Госполиции. Когда стражи порядка приехали, началась драка, поскольку раллисты не хотели проявлять уважение даже к полицейским.

Был начат уголовный процесс, в результате которого Петерису Нейкшансу было назначено наказание в виде лишения свободы на два года с проверочным сроком до двух лет. Его сын Андис Нейкшанс получил один год условно с проверочным сроком на один год.

Выяснение отношений с авторитетами криминального мира

Олег Знарок AFI

Одним из конфликтов, вокруг которого ходит много легенд, определенно является драка, произошедшая в знаменитом в советское время ресторане Jūras Pērle. В 1988 году в заведении возник конфликт между нынешним тренером московского "Спартака" Олегом Знарком, который тогда был всего лишь молодым хоккеистом, и четырьмя бандитами. Злоумышленники, в числе которых был так называемый "король рэкета" Иван Харитонов, с ножами напали на Знарка и его друзей.

Драка была на самом деле страшной — официанток душили телефонными проводами и в гардеробе были избиты три артиста. В результате потасовки Знарок получил шрам на лице. После драки Харитонов и его сообщники были задержаны, однако никто из них свою вину не признал. За произошедшее Харитонову было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Невзгоды звезды НБА в родной Лиепае

12 мая по соцсетям начало "ходить" скандальное видео, на котором запечатлено, как Кристап Порзиньгис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Dallas Mavericks, участвует в драке.

"Сначала меня ударили, я стал отвечать. Потом там как будто все успокоилось на мгновение. Одного моего там сразу положили, нет, двух положили сразу. Какие-то из Каросты. И тогда все пошло... Один стулом бросил — попал мне по голове и еще одному другу. Там несколько стульев летало. И потом опять!", - так инцидент, случившийся в Лиепае, прокомментировал сам спортсмен.