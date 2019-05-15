Российский хоккеист Плотников: Балцерс? Блюгер? Не знаю таких игроков

"Сборная Латвии - это достаточно хорошая команда, но без звёзд. Помню, что в предыдущие годы латвийская сборная играла в свой, быстрый и агрессивный хоккей. Эта команда, если необходимо, очень быстро может перестроить свою игру", - сказал Плотников в интервью TVNET.

Сергй Плотников принял участие в первом матче на чемпионате против команды Норвегии (5:2). Во втором матче против Чехии он не был включён в состав. По словам пресс-секретаря сборной России Марата Сафина, Плотников не сыграет и в третьей игре против Италии.

В минувшем сезоне Плотников провёл за СКА 61 матч, забил 19 голов и сделал 20 результативных передач. Несмотря на хорошие показатели, на данный момент ему не находится место в основном составе сборной России.

"Сборная Латвии удачно может мешать сопернику создавать атаки. Команда играет в элитном дивизионе и может выйти в 1/4 или даже в 1/2 финала. Во всяком случае мне так кажется. Это будет хорошим результатом для Латвии", - считает 28-летний Плотников.

"Балцерс? Блюгер? Таких игроков я не знаю. Я знаю Каспара Даугавиньша, но он вроде бы здесь не играет. Знаю Микса Индрашиса, он очень мастеровитый. Знаю также вратаря, который играет в Швейцарии [имеется ввиду Элвис Мерзликин]. Знаю всех Редлихсов, но никого из них здесь нет. Знаю тех, кто играет в рижском "Динамо", и знаю, на что они способны", - сказал Плотников.