Германия и Швейцария одержали победы и возглавили свои группы

Германия - Франция 4:1

Сборная Германии выиграла свой третий матч на чемпионате мира по хоккею и возглавила группу "А". На этот раз немцы одержали победу над сборной Франции.

Для Франции это поражение стало третьим подряд на турнире. Счёт в матче был открыт в первом периоде после удачного броска немецкого защитника Морица Зайдера. Во втором периоде французы сравняли счёт благодаря голу Дамьена Флёри.

До конца второго периода сборная Германии забила дважды. Авторами заброшенных шайб стали Маттиас Плахт и Леон Драйзайтль. В заключительном периоде точку в матче поставил немецкий хоккеист Корбиниан Хольцер.

Швейцария - Австрия 4:0

Сборная Швейцарии также одержала победу в третьем матче подряд и также возглавила свою группу. Правда, швейцарцы делят первое место по очкам с командой России. У обеих сборных по 9 очков, но у сборной Швейцарии лучшая разница забитых и пропущенных шайб.