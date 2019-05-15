Матч сборных Латвии и Италии вошёл в историю чемпионатов мира по хоккею

Сборная Латвии во вторник, 14 мая, одержала победу над Италией со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Победа не далась легко, так как за три периода латвийские хоккеисты нанесли 65 бросков по воротам соперника.

Как сообщает Международная федерация хоккея на льду (IIHF), по количеству бросков в одном матче сборная Латвии показала третий результат за всю историю мировых первенств. Такое же количество бросков по воротам Словении нанесли канадцы в 2008 году.

Канадцам также принадлежит рекорд по этому показателю - в 1950 году в матче против Бельгии североамериканцы нанесли 114 бросков. В том матче Канада одержала победу с разгромным счётом 33:0.

"Я в шоке. Не могу поверить, что мы теперь на третьем месте!", - не скрывал удивления после матча защитник сборной Латвии Артур Кулда.