Чт, 16.05.2019
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Матч сборных Латвии и Италии вошёл в историю чемпионатов мира по хоккею

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Сборная Латвии по хоккею

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сборная Латвии по хоккею никогда прежде не наносила столько бросков по воротам, как в матче против Италии. Это достижение позволило латвийской команде войти в историю мирового первенства.

Сборная Латвии во вторник, 14 мая, одержала победу над Италией со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Победа не далась легко, так как за три периода латвийские хоккеисты нанесли 65 бросков по воротам соперника. 

Как сообщает Международная федерация хоккея на льду (IIHF), по количеству бросков в одном матче сборная Латвии показала третий результат за всю историю мировых первенств. Такое же количество бросков по воротам Словении нанесли канадцы в 2008 году.

Канадцам также принадлежит рекорд по этому показателю - в 1950 году в матче против Бельгии североамериканцы нанесли 114 бросков. В том матче Канада одержала победу с разгромным счётом 33:0.

"Я в шоке. Не могу поверить, что мы теперь на третьем месте!", - не скрывал удивления после матча защитник сборной Латвии Артур Кулда.

Что касается сборной Италии, то им удалось нанести всего 15 бросков по воротам Кристерса Гудлевскиса. Кстати, очень символично, что лучшим игроком в составе сборной Италии был признан голкипер Андреас Бернард.

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