"Это конец любви": Бузова разочаровалась в очередном поклоннике

В прошлом году звезда пыталась найти свою вторую половинку на телешоу "Замуж за Бузову", однако и тут ее ждало разочарование. Денис Лебедев смог создать образ порядочного мужчины-мечты. Вскоре после того, как Ольга сделала свой выбор в свет вспыли неприятные подробности о прошлом ее избранника. Закончилось все тем, что Бузова назвала своего "жениха" предателем и резко оборвала любые связи с ним.

Денис Лебедев и Ольга Бузова ФОТО: https://www.instagram.com/zabuzovy

23 апреля вышел очередной выпуск "Осторожно, Собчак". Героиней программы Ксении Собчак стала певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. В какой-то из моментов разговор зашел о мужчинах. Звезда призналась, что после шоу "Замуж за Бузову" ей действительно было очень плохо. Она влюбилась в финалиста Дениса Лебедева по-настоящему. После ужасной правды, которая открылась Ольга обратилась к медикам.

А уже 14 мая певица намекнула своим подписчикам, что была глубоко разочарована новым избранником.

"Куда уходит любовь? За какие горизонты, за какие берега? С вами так не бывало, что вчера вы буквально летали на крыльях, а сегодня, проснувшись, ощутили пустоту внутри себя? Такие вещи не случаются в один миг. Сначала уходит трепетность, и ты уже не боишься обидеть любимого человека. Иногда обидеть на уровне инстинктов, что бы вывести его на эмоции, которых тебе стало не хватать. Потом уходит куда-то ревность, и ты начинаешь понимать смысл пресловутого утверждения «Ревнует, значит любит». Потом ты начинаешь выдумывать себе причины, что бы позже вернуться домой, что бы реже встречаться. И, наконец, ты перестаешь замечать его или же её отсутствие в своей жизни, у тебя перестает сосать под ложечкой от мысли, что у вас уже никогда ничего не будет. Ты с удивлением начинаешь замечать, что жизнь то, оказывается, бурлит вокруг, пока ты тонул в любимых глазах", - написала в своем Instagram звезда (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

Певица продолжила тему в разговоре с подписчиками в комментариях. Она поделилась, что "иногда и несколько месяцев откладывают огромный отпечаток в сердце и душе", а также добавила: "Сколько можно верить и обжигаться".