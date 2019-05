"Это конец любви": Бузова разочаровалась в очередном поклоннике

Куда уходит любовь? За какие горизонты, за какие берега? С вами так не бывало, что вчера вы буквально летали на крыльях, а сегодня, проснувшись, ощутили пустоту внутри себя? Такие вещи не случаются в один миг. Сначала уходит трепетность, и ты уже не боишься обидеть любимого человека. Иногда обидеть на уровне инстинктов, что бы вывести его на эмоции, которых тебе стало не хватать. Потом уходит куда-то ревность, и ты начинаешь понимать смысл пресловутого утверждения «Ревнует, значит любит». Потом ты начинаешь выдумывать себе причины, что бы позже вернуться домой, что бы реже встречаться. И, наконец, ты перестаешь замечать его или же её отсутствие в своей жизни, у тебя перестает сосать под ложечкой от мысли, что у вас уже никогда ничего не будет. Ты с удивлением начинаешь замечать, что жизнь то, оказывается, бурлит вокруг, пока ты тонул в любимых глазах. Никогда не доводите человека до состояния «все равно». Не позволяйте себе перейти черту, которая ведет в зону полнейшего безразличия… Оттуда не возвращаются. А вот подвести к ней легко. Достаточно делать больно и плевать в открытое для вас сердце. Нет ничего страшнее безразличия. Это конец любви. Наверное, мне пора начать новую главу в своей жизни!!!!!! И нужно начать любить себя, а не искать вечно оправдания человеку, которому до тебя нет дела... #мысливслух

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 14, 2019 at 6:35am PDT