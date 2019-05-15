Фото: Бузова поделилась редкими архивными снимками
15 мая 2004 года популярная сегодня российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала в Москву - участвовать в телешоу "Дом-2". В честь 15-летней годовщины, поддавшись ностальгии, звезда решила со своими подписчиками в Instagram поделиться редкими архивными фотографиями тех лет, что были тесно связаны с телепроектом.
"15 мая 2004 года поменяло мою жизнь кардинально. Я тогда 18-летняя девочка, приехала на летние каникулы строить любовь в новом реалити-шоу Дом-2 на 3 месяца... Тогда, 15 лет назад, никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот(..)", - гласит подпись под снимками (орфография и пунктуация авторов сейчас и далее будут сохранены. - Прим. ред.).
15 мая 2004 года поменяло мою жизнь кардинально 🤗🤩 Я тогда 18-летняя девочка, приехала на летние каникулы строить любовь в новом реалити-шоу Дом-2 на 3 месяца... Тогда, 15 лет назад, никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот ❤Хочу выразить благодарность родному и любимому каналу ТНТ за заботу, за внимание, за предоставленные возможности 🙏🏻 🔝 @tnt_online ❤️Я читала Директ сегодня и долго не могла уснуть 🤔🤗 Спасибо за ваши тёплые слова, спасибо за то, что со мной переживаете трудности и проблемы, взлёты и паления вот уже 15 лет!!!! Спасибо, что вы всегда рядом! 🙏🏻Я безумно горжусь вами, и что могу своим примером и образом жизни стимулировать вас на новые свершения ❤ за эти 15 лет мы с вами стали одной большой семьей #моилюдивсегдасомной и #моилюдивездесомной ❤👑 Предлагаю нам всем сегодня немного окунуться в прошлое и вспомнить как там было #ОченьХорошо👌🏽 Давайте вместе выкладывать фото из того времени, когда ещё не было Инстаграма и фильтров 😂😂🤪 и не забывайте отмечать меня на фоточке! Я хочу видеть вас 😍🤩❤ Давайте вспомним, как все начиналось ☺️☺️☺️#люблю Ваша Оля 👸🏻❤️ Всегда Ваша Бузёныш ❤️❤️❤️
На некоторых снимках Ольга, еще будучи блондинкой, с лопатой в руках находится на стройке телепроекта "Дома-2". Однако больший восторг подписчиков вызвала фотография, где Ольга стоит на сцене и поет. Многие даже уже спели назвать ее "русской Бритни Спирс", например, пользователь vm.161 пишет:
"На сцене похожа на Бритни".
Многие поклонники осыпали певицу поздравлениями:
"Умница, Красавица, Так держать!!! Удачи во всех начинаниях!!!", пишет пользователь kmoa1979.
Ольга также призвала всех своих поклонников делиться фотографиями того времени: "Предлагаю нам всем сегодня немного окунуться в прошлое и вспомнить как там было#ОченьХорошо👌🏽 Давайте вместе выкладывать фото из того времени, когда ещё не было Инстаграма и фильтров".
"Давайте вспомним, как все начиналось", - подытожила звезда.