Фото: Бузова поделилась редкими архивными снимками

15 мая 2004 года поменяло мою жизнь кардинально 🤗🤩 Я тогда 18-летняя девочка, приехала на летние каникулы строить любовь в новом реалити-шоу Дом-2 на 3 месяца... Тогда, 15 лет назад, никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот ❤Хочу выразить благодарность родному и любимому каналу ТНТ за заботу, за внимание, за предоставленные возможности 🙏🏻 🔝 @tnt_online ❤️Я читала Директ сегодня и долго не могла уснуть 🤔🤗 Спасибо за ваши тёплые слова, спасибо за то, что со мной переживаете трудности и проблемы, взлёты и паления вот уже 15 лет!!!! Спасибо, что вы всегда рядом! 🙏🏻Я безумно горжусь вами, и что могу своим примером и образом жизни стимулировать вас на новые свершения ❤ за эти 15 лет мы с вами стали одной большой семьей #моилюдивсегдасомной и #моилюдивездесомной ❤👑 Предлагаю нам всем сегодня немного окунуться в прошлое и вспомнить как там было #ОченьХорошо👌🏽 Давайте вместе выкладывать фото из того времени, когда ещё не было Инстаграма и фильтров 😂😂🤪 и не забывайте отмечать меня на фоточке! Я хочу видеть вас 😍🤩❤ Давайте вспомним, как все начиналось ☺️☺️☺️#люблю Ваша Оля 👸🏻❤️ Всегда Ваша Бузёныш ❤️❤️❤️

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 14, 2019 at 11:05pm PDT