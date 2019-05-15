Фото: Бузова поделилась редкими архивными снимками

"15 мая 2004 года поменяло мою жизнь кардинально. Я тогда 18-летняя девочка, приехала на летние каникулы строить любовь в новом реалити-шоу Дом-2 на 3 месяца... Тогда, 15 лет назад, никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот(..)", - гласит подпись под снимками (орфография и пунктуация авторов сейчас и далее будут сохранены. - Прим. ред.).

На некоторых снимках Ольга, еще будучи блондинкой, с лопатой в руках находится на стройке телепроекта "Дома-2". Однако больший восторг подписчиков вызвала фотография, где Ольга стоит на сцене и поет. Многие даже уже спели назвать ее "русской Бритни Спирс", например, пользователь vm.161 пишет:

"На сцене похожа на Бритни".

Многие поклонники осыпали певицу поздравлениями:

"Умница, Красавица, Так держать!!! Удачи во всех начинаниях!!!", пишет пользователь kmoa1979.

Ольга также призвала всех своих поклонников делиться фотографиями того времени: "Предлагаю нам всем сегодня немного окунуться в прошлое и вспомнить как там было#ОченьХорошо👌🏽 Давайте вместе выкладывать фото из того времени, когда ещё не было Инстаграма и фильтров".