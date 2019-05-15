У жителей правого берега Даугавы на время отключат горячую воду

Проверки проводятся, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и своевременно выявить возможные повреждения в теплосетях.

Во время проверки 24 мая горячая вода не будут подаваться в дома в Старой Риге, центре города, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемсе, Межциемсе, на Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве и Межапарке.

Перед гидравлической проверкой вода в теплосетях будет охлаждена до +45 градусов, поэтому температура горячей воды в некоторых домах постепенно понизится уже в четверг, 23 мая.

После проверки подача горячей воды в пятницу вечером будет возобновлена. В случае если будут обнаружены повреждения (утечка воды зеленоватого цвета), подача горячей воды будет возобновлена после их устранения.