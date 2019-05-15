У жителей правого берега Даугавы на время отключат горячую воду

24 мая Rīgas siltums проведет в правобережной части Риги гидравлическую проверку теплосетей, в связи с чем будет прервана подача горячей воды, сообщила агентству LETA представитель предприятия Яна Розе.
Проверки проводятся, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и своевременно выявить возможные повреждения в теплосетях.
Во время проверки 24 мая горячая вода не будут подаваться в дома в Старой Риге, центре города, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемсе, Межциемсе, на Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве и Межапарке.
Перед гидравлической проверкой вода в теплосетях будет охлаждена до +45 градусов, поэтому температура горячей воды в некоторых домах постепенно понизится уже в четверг, 23 мая.
После проверки подача горячей воды в пятницу вечером будет возобновлена. В случае если будут обнаружены повреждения (утечка воды зеленоватого цвета), подача горячей воды будет возобновлена после их устранения.
Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о замеченных во время гидравлической проверки случаях утечки воды в теплосетях по круглосуточному бесплатному телефону 8000 0090.