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У жителей правого берега Даугавы на время отключат горячую воду

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Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

24 мая Rīgas siltums проведет в правобережной части Риги гидравлическую проверку теплосетей, в связи с чем будет прервана подача горячей воды, сообщила агентству LETA представитель предприятия Яна Розе.

Проверки проводятся, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и своевременно выявить возможные повреждения в теплосетях.

Во время проверки 24 мая горячая вода не будут подаваться в дома в Старой Риге, центре города, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемсе, Межциемсе, на Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве и Межапарке.

Перед гидравлической проверкой вода в теплосетях будет охлаждена до +45 градусов, поэтому температура горячей воды в некоторых домах постепенно понизится уже в четверг, 23 мая.

После проверки подача горячей воды в пятницу вечером будет возобновлена. В случае если будут обнаружены повреждения (утечка воды зеленоватого цвета), подача горячей воды будет возобновлена после их устранения.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о замеченных во время гидравлической проверки случаях утечки воды в теплосетях по круглосуточному бесплатному телефону 8000 0090.

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