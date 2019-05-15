Прокуратура выявила противоречия в правилах конкурса на пост главы LTV

Проверка была начата на основании заявления от Латвийской ассоциации журналистов.

В ходе расследования было констатировано, что Эйнар Гиелс, избранный на пост председателя правления LTV, формально отвечает пункту закона "Об электронных СМИ", который требует от претендента на эту должность пятилетний опыт в управлении предприятиями.

Однако прокурор все же констатировал в правилах проведения конкурса несколько недостатков.

В заявлении Латвийской ассоциации журналистов ставится под сомнение законность решения NEPLP от 28 марта о назначении на должность председателя правления LTV Эйнара Гиелса.

По мнению авторов заявления, этот кандидат не отвечает требованиям закона, потому что ранее не работал в СМИ и никогда не управлял предприятием.

Дополнительные сведения, полученные прокуратурой от NEPLP, Службы госдоходов, Регистра предприятий, Государственного агентства социального страхования и Латвийской ассоциации журналистов, свидетельствуют о том, что в правилах конкурса на должность председателя правления LTV от 10 января не были четко сформулированы требования к кандидатам. Кроме того, комиссия не удостоверилась в подлинности предоставленной соискателем информации.

Несмотря на то, что формально кандидат соответствует требованиям закона, правила проведения конкурса и процесс оценки соискателей не дает уверенности в том, что на пост председателя правления был выбран соответствующий должности кандидат, отмечает прокуратура.

О констатированных недостатках прокуратура проинформировала NEPLP.

Как сообщалось ранее, весной этого года NEPLP утвердил в должности председателя правления LTV бывшего аналитика маркетинговых данных компании Olainfarm Эйнара Гиелса, а в должности члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания - исполнительного директора Праздника песни Эву Юхневичу. У обоих претендентов не было предварительного опыта работы в СМИ.

Это решение вызвало общественный резонанс - в основном из-за назначения Гиелса.