Прокуратура выявила противоречия в правилах конкурса на пост главы LTV

В ходе проверки прокуратура констатировала несколько несоответствий в правилах проведения конкурса и отбора кандидатов для работы в руководстве Латвийского телевидения (LTV), о которых был проинформирован Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), рассказала агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Проверка была начата на основании заявления от Латвийской ассоциации журналистов.
В ходе расследования было констатировано, что Эйнар Гиелс, избранный на пост председателя правления LTV, формально отвечает пункту закона "Об электронных СМИ", который требует от претендента на эту должность пятилетний опыт в управлении предприятиями.
Однако прокурор все же констатировал в правилах проведения конкурса несколько недостатков.
В заявлении Латвийской ассоциации журналистов ставится под сомнение законность решения NEPLP от 28 марта о назначении на должность председателя правления LTV Эйнара Гиелса.
По мнению авторов заявления, этот кандидат не отвечает требованиям закона, потому что ранее не работал в СМИ и никогда не управлял предприятием.
Дополнительные сведения, полученные прокуратурой от NEPLP, Службы госдоходов, Регистра предприятий, Государственного агентства социального страхования и Латвийской ассоциации журналистов, свидетельствуют о том, что в правилах конкурса на должность председателя правления LTV от 10 января не были четко сформулированы требования к кандидатам. Кроме того, комиссия не удостоверилась в подлинности предоставленной соискателем информации.
Несмотря на то, что формально кандидат соответствует требованиям закона, правила проведения конкурса и процесс оценки соискателей не дает уверенности в том, что на пост председателя правления был выбран соответствующий должности кандидат, отмечает прокуратура.
О констатированных недостатках прокуратура проинформировала NEPLP.
Как сообщалось ранее, весной этого года NEPLP утвердил в должности председателя правления LTV бывшего аналитика маркетинговых данных компании Olainfarm Эйнара Гиелса, а в должности члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания - исполнительного директора Праздника песни Эву Юхневичу. У обоих претендентов не было предварительного опыта работы в СМИ.
Это решение вызвало общественный резонанс - в основном из-за назначения Гиелса.
Позднее оба кандидата отказались от своих должностей в руководстве LTV.