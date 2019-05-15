Чт, 16.05.2019
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Материлась и буянила: в День матери пьяную рижанку разлучили с дочкой

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В воскресенье, 12 мая, в День матери в 21.42 сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились в Межапарк, где местные жители заметили на одной из остановок общественного транспорта пьяную женщину с маленьким ребенком. Об этом сообщается на странице РМП в Facebook.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка заметили подходящую под описание женщину. Рядом с молодой матерью сидела маленькая девочка, возраст которой составлял около двух лет. Сотрудники РМП выяснили, что женщина проживает с дочкой в специализированном кризисном центре.

Во время разговора с полицейскими женщина постоянно использовала нецензурную брань. Кроме того, когда стражи порядка намекнули ей на то, что ребенку холодно и девочку стоит чем-то укрыть, молодая мать, скаля зубы и махая руками, стала угрожать сотрудникам полиции.

Информация о женщине была передана сотрудникам дежурной части, которые связались с указанным кризисным центром. Учитывая, что в учреждениях социальной помощи запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения, а сама женщина была не в силах позаботиться о своей дочери, ее разлучили с ребенком.

В тот момент, когда стражи порядка пытались забрать девочку, молодая мать внезапно ударила сотрудницу полиции кулаком по лицу.

Неадекватную женщину не без применения физической силы посадили в оперативное транспортное средство, однако она по-прежнему не могла успокоиться. Женщина била руками и ногами по дверям внутреннего отсека автомобиля.

Молодая мать была доставлена в дежурную часть, где ей провели проверку концентрации алкоголя на выдохе. Степень опьянения женщины составила 2,68 промилле.

После длительных криков в дежурной части задержанная стала жаловаться на плохое самочувствие, по этой причине были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Женщина была госпитализирована, а ее дочь полицейские доставили в кризисный центр, где она была передана специалистам.

Информация о случившемся передана в отдел профилактики детских правонарушений РМП, Рижскому сиротскому суду и Рижской социальной службе.

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