Материлась и буянила: в День матери пьяную рижанку разлучили с дочкой

В воскресенье, 12 мая, в День матери в 21.42 сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились в Межапарк, где местные жители заметили на одной из остановок общественного транспорта пьяную женщину с маленьким ребенком. Об этом сообщается на странице РМП в Facebook.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка заметили подходящую под описание женщину. Рядом с молодой матерью сидела маленькая девочка, возраст которой составлял около двух лет. Сотрудники РМП выяснили, что женщина проживает с дочкой в специализированном кризисном центре.
Во время разговора с полицейскими женщина постоянно использовала нецензурную брань. Кроме того, когда стражи порядка намекнули ей на то, что ребенку холодно и девочку стоит чем-то укрыть, молодая мать, скаля зубы и махая руками, стала угрожать сотрудникам полиции.
Информация о женщине была передана сотрудникам дежурной части, которые связались с указанным кризисным центром. Учитывая, что в учреждениях социальной помощи запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения, а сама женщина была не в силах позаботиться о своей дочери, ее разлучили с ребенком.
В тот момент, когда стражи порядка пытались забрать девочку, молодая мать внезапно ударила сотрудницу полиции кулаком по лицу.
Неадекватную женщину не без применения физической силы посадили в оперативное транспортное средство, однако она по-прежнему не могла успокоиться. Женщина била руками и ногами по дверям внутреннего отсека автомобиля.
Молодая мать была доставлена в дежурную часть, где ей провели проверку концентрации алкоголя на выдохе. Степень опьянения женщины составила 2,68 промилле.
После длительных криков в дежурной части задержанная стала жаловаться на плохое самочувствие, по этой причине были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Женщина была госпитализирована, а ее дочь полицейские доставили в кризисный центр, где она была передана специалистам.
Информация о случившемся передана в отдел профилактики детских правонарушений РМП, Рижскому сиротскому суду и Рижской социальной службе.