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Уже больше двадцати лет в мире используют технологии лазерной коррекции. О возможностях коррекции зрения с помощью лазера рассказывает офтальмолог, профессор Игорь Соломатин (Центр глазной реабилитации и коррекции зрения доктора Соломатина).

Как в течение этих лет изменилось отношение СМИ и пациентов к лазерной коррекции зрения?

Помню, что впервые я услышал об этой загадочной технологии в начале девяностых годов. Несколько лет ушло на работу с информацией, а в 1999 году я отправился в Германию, где на заводе, ныне известном под названием Carl Zeiss Meditec, приобрёл самый современный на тот момент, только что созданный лазер нового поколения. В моих руках оказалось настоящее чудо техники, лазерный луч за пару секунд ликвидировал близорукость до 12 диоптрий! Когда мы начали использовать этот метод, отношение к нему было совсем другое, чем сейчас, гораздо более настороженное. На данный момент мы обладаем лучшей аппаратурой и можем гораздо точнее предсказать результат операции. Однако не стоит забывать, что за эти годы мы накопили огромный опыт и сейчас можем с уверенностью утверждать, что это безопасная операция, дающая эффект на всю жизнь.

С какими сложностями вы столкнулись, начав применять лазерную коррекцию зрения?

Мы были первыми в странах Балтии, кто начал практиковать этот метод, а значит, именно мы должны были информировать общество о новых возможностях офтальмологии и заниматься образовательной деятельностью. После приобретения первого лазера я понял, что надо разобраться с существенной проблемой – незнанием и неверием людей. В Латвии о лазерной коррекции зрения никто ничего не знал, а в Америке о таких операциях что-то знал или слышал буквально каждый человек. Прошло время, и я могу с радостью утверждать, что теперь и в Латвии каждый человек наслышан о лазерной коррекции зрения. В течение этих лет мы с коллегами провели более десяти тысяч подобных операций. Эффект от коррекции зрения очевиден и неоспорим, и просто невозможно описать то удовлетворение, которое мы испытываем из раза в раз, возвращая пациентам зрение.



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Что, на ваш взгляд, служит причиной успеха клиники?

Безусловно, это наши глазные врачи, партнёры и клиенты, доверяющие нам. Хотя наша клиника уже самая современная, а врачи уже обладают самым большим опытом в странах Балтии, мы развиваемся каждый день. Наши врачи выступают на всех крупнейших профессиональных форумах, осваивают новое и используют в своей работе только самые современные методики лечения и диагностики. В нашей глазной клинике работают только лучшие и любознательные врачи. Сейчас мы можем хирургически корректировать зрение с близорукостью от – 0,5 до – 11 диоптрий и с дальнозоркостью до +4 диоптрий. Пациентам с более крупными показателями можем предложить другие варианты коррекции зрения. По сравнению с ситуацией десятилетней давности, наши возможности сильно возросли, и сейчас в арсенале нашей клиники находятся также интраокулярные линзы премиум класса, с помощью которых можно корректировать даже очень сильную близорукость и дальнозоркость, а также возрастные ухудшения зрения, так называемую пресбиопию.

Каким пациентам подходит метод лазерной коррекции зрения?

Лазерная коррекция зрения подходит пациентам от 18 лет, при условии, что острота их зрения не менялась как минимум два года. Верхней границы возраста для лазерной коррекции зрения практически не существует. Главное условие – отсутствие глазных патологий, не совместимых с этой операцией. Мы проводим операцию пациентам со здоровыми глазами и с хорошим общим состоянием здоровья, например, без сахарного диабета или сердечных заболеваний. В любом случае перед операцией проводится тщательный осмотр глазного яблока, позволяющий выявить изменения, отрицательно влияющие на остроту зрения, такие как катаракта, глаукома, изменения сетчатки. Конечно, к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. В нашей клинике много разной аппаратуры, помогающей понять, можно ли конкретному человеку делать лазерную коррекцию зрения.



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Как проходит эта операция?

Операция для каждого глаза занимает приблизительно десять минут. Лазеры работают очень точно и быстро и не раздражают глаза. В нашей клинике используется эксимерный лазер, а также единственный в Латвии фемтолазер Carl Zeiss. Лазерная коррекция зрения с помощью фемтосекундного лазера происходит быстрее, чем при использовании эксимерного лазера, это более бережная и безболезненная для пациентов процедура. Такой метод коррекции зрения обходится дороже, однако у этой щадящей процедуры большое будущее. Врач и пациенты обычно вместе подбирают лазер для операции, однако иногда метод коррекции определяет толщина роговицы и состояние глазного яблока.

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