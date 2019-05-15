Настя Каменских прокомментировала информацию о скорой свадьбе

Напомним, недавно изданию "Страна" стало известно, что вскоре 37-летний музыкант и 32-летняя исполнительница поженятся.

"Это случится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать ''Горько!'', - сообщил инсайдер журналистам, отметив, что торжество состоится в Киеве.

Сами звезды пока никак не комментируют эту новость, поскольку предпочитают не афишировать свои отношения и не раскрывать подробности личной жизни. Однако поклонники пары надеются в скором времени увидеть в соцсетях фото с торжества, а пока этого не произошло - ищут любые намеки, подтверждающие радостное известие.

Так, недавно многие решили, что Каменских сама намекнула на свой статус невесты, выложив снимок в белом кружевном белье, похожем на комплект для брачной ночи.

И вот на днях корреспонденту украинского портала Clutch удалось пообщаться Настей, и естественно, что он спросил ее о свадьбе.

Впрочем, Каменских ушла от ответа, отметив, что пока не готова комментировать свою личную жизнь.

"Когда я буду готова и захочу что-либо объявить, сказать, поведать, я обязательно это сделаю.

Как только я захочу раскрыть своего мужчину, его имя и вообще, мужчина это или нет (вдруг я девушка с сюрпризом?!) - тогда все расскажу", -

заявила исполнительница.