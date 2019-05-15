Чт, 16.05.2019
У нас происходит небольшая чехарда с тренерами, немного нас колбасит. Надеюсь, что как только всё устаканиться, то мы начнём идти наверх. Думаю, что мы уже находимся в этом переломном моменте. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Ксения Бородина решила на время сменить пол. Только не пугайтесь!
Фото и видео

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ФОТО: скриншот instagram.com/borodylia

Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина поделилась на днях со своими подписчиками в Instagram фото и видео, на которых предстала... в мужском обличии.

Ксения решила воспользоваться новым мобильным приложением Snapchat и посмотреть, как бы она выглядела, если бы была мужчиной. Хотите это видеть? Только не пугайтесь!

"Знаете этого дерзкого парнишу?" - обратилась Бородина с вопросом к фолловерам в подписи к этому посту.

Под песню Jah Khalib она попыталась изобразить настоящего мачо. Поклонники пришли в восторг от увиденного. А вы что скажете?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете этого дерзкого парнишу?😂🤣

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Многие начали сравнивать Ксению в брутальном образе с известными мужчинами и выяснять, на кого она больше похожа.

"Я подумала, что это Илья Глинников", "Чистый Ираклий", "А мне Гарика Мартиросяна напомнила", "На Тимати в подростковом возрасте похожа",

"С Андреем Гайдуляном из Универа очень похожи", "На Иглесиаса похожа", - разделились мнения пользователей.

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