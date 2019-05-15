Ксения Бородина решила на время сменить пол. Только не пугайтесь!

Ксения решила воспользоваться новым мобильным приложением Snapchat и посмотреть, как бы она выглядела, если бы была мужчиной. Хотите это видеть? Только не пугайтесь!

"Знаете этого дерзкого парнишу?" - обратилась Бородина с вопросом к фолловерам в подписи к этому посту.

Под песню Jah Khalib она попыталась изобразить настоящего мачо. Поклонники пришли в восторг от увиденного. А вы что скажете?

Многие начали сравнивать Ксению в брутальном образе с известными мужчинами и выяснять, на кого она больше похожа.

"Я подумала, что это Илья Глинников", "Чистый Ираклий", "А мне Гарика Мартиросяна напомнила", "На Тимати в подростковом возрасте похожа",