Ксения Бородина решила на время сменить пол. Только не пугайтесь!
Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина поделилась на днях со своими подписчиками в Instagram фото и видео, на которых предстала... в мужском обличии.
Ксения решила воспользоваться новым мобильным приложением Snapchat и посмотреть, как бы она выглядела, если бы была мужчиной. Хотите это видеть? Только не пугайтесь!
"Знаете этого дерзкого парнишу?" - обратилась Бородина с вопросом к фолловерам в подписи к этому посту.
Под песню Jah Khalib она попыталась изобразить настоящего мачо. Поклонники пришли в восторг от увиденного. А вы что скажете?
Многие начали сравнивать Ксению в брутальном образе с известными мужчинами и выяснять, на кого она больше похожа.
"Я подумала, что это Илья Глинников", "Чистый Ираклий", "А мне Гарика Мартиросяна напомнила", "На Тимати в подростковом возрасте похожа",
"С Андреем Гайдуляном из Универа очень похожи", "На Иглесиаса похожа", - разделились мнения пользователей.