Швейцария одержала четвёртую победу подряд. США - третью

США - Великобритания 6:3

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте благодаря голу американца Джеймса ван Римсдайка. Спустя три минуты Майк Хэммонд сравнял счёт.

Во второй двадцатиминутке сборная США трижды огорчила вратаря сборной Великобритании. Авторами голов стали Клейтон Келлер (дубль) и Алекс Дебринкэт. Британцы на это ответили голом Бретта Перлини.

В третьем игровом отрезке в составе "звёздно-полосатых" отличились Патрик Кейн и Дерек Райан, а у британцев Бэн Дэвис.

Для сборной США победа в этом матче стала третьей в четырёх матчах, а британцы потерпели четвёртое поражение подряд.

Видео: Лучшие моменты матча

Швейцария - Норвегия 4:1

Действующие вице-чемпионы мира открыли счёт на 6-й минуте благодаря точному броску Андреса Амбюля. В начале второго периода Нико Хишир удвоил преимущество швейцарцев.

В заключительном игровом отрезке Грегори Хофман забил третий гол в ворота Норвегии, а за 4 минуты до конца основного времени Йоэль Дженацци забросил четвёртую шайбу. Одну шайбу скандинавской команде удалось отыграть благодаря голу Тобиаса Линдстрёма.

Швейцария возглавляет группу "В", имея в своём активе максимальное количество очков - 12. Девять очков на счету сборной России, которая свой матч сыграет в 21:15. Норвегия проиграла во всех четырёх матчах.