Швейцария одержала четвёртую победу подряд. США - третью

В среду, 15 мая, сборные США и Швейцарии одержали уверенные победы на чемпионате мира по хоккею.
США - Великобритания 6:3
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте благодаря голу американца Джеймса ван Римсдайка. Спустя три минуты Майк Хэммонд сравнял счёт.
Во второй двадцатиминутке сборная США трижды огорчила вратаря сборной Великобритании. Авторами голов стали Клейтон Келлер (дубль) и Алекс Дебринкэт. Британцы на это ответили голом Бретта Перлини.
В третьем игровом отрезке в составе "звёздно-полосатых" отличились Патрик Кейн и Дерек Райан, а у британцев Бэн Дэвис.
Для сборной США победа в этом матче стала третьей в четырёх матчах, а британцы потерпели четвёртое поражение подряд.
Видео: Лучшие моменты матча
Швейцария - Норвегия 4:1
Действующие вице-чемпионы мира открыли счёт на 6-й минуте благодаря точному броску Андреса Амбюля. В начале второго периода Нико Хишир удвоил преимущество швейцарцев.
В заключительном игровом отрезке Грегори Хофман забил третий гол в ворота Норвегии, а за 4 минуты до конца основного времени Йоэль Дженацци забросил четвёртую шайбу. Одну шайбу скандинавской команде удалось отыграть благодаря голу Тобиаса Линдстрёма.
Швейцария возглавляет группу "В", имея в своём активе максимальное количество очков - 12. Девять очков на счету сборной России, которая свой матч сыграет в 21:15. Норвегия проиграла во всех четырёх матчах.
Видео: Лучшие моменты матча